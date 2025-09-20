Del boom al freno: cómo cambió el mercado automotor en Comodoro entre las indemnizaciones petroleras y la falta de crédito

Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

El mercado automotor de Chubut, con fuerte eje en Comodoro Rivadavia, vivió en este 2025 una primera mitad de año inusualmente dinámica, con cifras récord de patentamientos que superaron con creces la media nacional y colocaron a la ciudad como uno de los polos de mayor movimiento comercial en todo el país. Sin embargo, a partir de agosto y sobre todo en septiembre, el escenario cambió abruptamente: la volatilidad cambiaria, la suba de tasas y la retracción del crédito marcaron un freno claro en la demanda.

El contraste entre ambos momentos es el que hoy analizan las concesionarias locales, que pasaron de meses de gran volumen de operaciones a un panorama de cautela e incertidumbre de cara al último trimestre del año.

Un primer semestre con cifras récord

De acuerdo con el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Chubut hubo un incremento de casi el 108% en el primer semestre del año, superando a la media nacional, que había crecido un 78%.

Según ese registro, en Chubut se patentaron 6.489 vehículos 0km en el primer semestre de 2025, más del doble que en igual período de 2024, cuando se habían registrado apenas 3.126.

El dato de Chubut no sólo impresiona frente a un 2024 de ventas particularmente bajas, sino también frente al promedio de los tres años previos (2021-2023), cuando los patentamientos semestrales rondaban las 4.000 unidades. Es decir, el primer semestre de 2025 estuvo muy por encima de la tendencia reciente.

En el plano regional, Santa Cruz también superó el promedio del país con un incremento del 81,4% (3.139 unidades contra 1.730 del año anterior), mientras que en Tierra del Fuego el crecimiento fue del 74,4%, al pasar de 2.017 a 3.517 unidades.

¿Cuál fue la causa de semejante impulso?

El Observatorio señaló dos factores centrales: la mayor accesibilidad del crédito en la primera parte del año y el impacto de las indemnizaciones petroleras, que fueron volcadas en parte a la compra de vehículos, especialmente en Comodoro Rivadavia.

César Herrera, director del Observatorio, lo sintetizó con una frase que se viralizó semanas atrás: “El mercado automotor está volando en Comodoro Rivadavia, yo lo asocio a las indemnizaciones que se cobran en el sector petrolero, con una cantidad de 900 autos patentados en el mes de abril”.

La visión de Toyota: “Un envión que se frenó en septiembre”

Ese fenómeno también fue constatado en los salones de venta. Marcelo Di Marco, gerente de Tsuyoi (representante de Toyota en Comodoro), recuerda que la primera parte del año fue excepcional:

“Tuvimos un primer semestre muy bueno en relación con 2024, con un crecimiento de más del 100%. Claro que hay que tener en cuenta que en enero y febrero del año pasado prácticamente no hubo actividad por el reacomodamiento de precios, pero igualmente este año la demanda fue muy fuerte. Hasta mediados de agosto veníamos con un envión muy importante”, indicó.

Según Di Marco, la combinación de tasas bajas, bonificaciones especiales de las fábricas (reduciendo rentabilidad) y planes de financiamiento accesibles fue clave para empujar la demanda. “En ese período se vieron incluso ofertas de tasa cero hasta 15 o 20 millones de pesos, algo que no es habitual en la Argentina. Eso hizo la diferencia”, remarcó.

Pero la foto cambió con fuerza en las últimas semanas: “En agosto todavía se mantuvo un buen nivel de operaciones, pero hacia fines de ese mes el mercado empezó a frenarse. Se disparó el tipo de cambio y, para contenerlo, el Banco Central subió las tasas. Hoy los bancos tienen tasas internas que superan el 100%, lo que hace prácticamente inviable cualquier crédito prendario”, explicó.

El impacto fue inmediato: “Ese envión que traíamos se frenó en septiembre. Veremos qué pasa en lo que resta del año, pero hoy hay una clara desaceleración de la demanda”, resumió.

La visión de Volkswagen: El crecimiento se limita a 60% cuando se considera a toda la región

Facundo Pérez, responsable de Comercial Automotor (Volkswagen), aporta una mirada complementaria con datos concretos del mercado local. “Si comparamos estos ocho meses y medio de 2025 con igual período del año pasado, tenemos un 60% más de patentamientos en Comodoro y su zona de influencia -que incluye Sarmiento, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado-. El año pasado se habían vendido unas 3.800 unidades y este año ya vamos por arriba de 6.000”, detalló.

El dato del contexto regional pone más en evidencia que el mayor movimiento se registró en Comodoro Rivadavia, ya que al tomarse el norte santacruceño, el crecimiento se ve más atenuado.

Aun así, el dato sigue siendo sumamente positivo y el gerente destacó tres factores centrales:

-Los créditos prendarios de las financieras de cada marca y de los bancos, que en los primeros meses del año ofrecieron tasas muy competitivas.

-El lanzamiento de líneas específicas como la tasa cero de Volkswagen, que permitió financiar en 12 y 18 cuotas sin interés, aunque con cupo limitado.

-El corrimiento del dólar en julio, que llevó a muchas familias con ahorros en divisas a volcarlos a un bien durable como el auto.

“El Banco Nación también tuvo un rol importante con un crédito al 35% anual en julio, que aunque no siempre se aprobaba, generó mucho tráfico de clientes en las concesionarias. Eso agrandó la torta de las ventas, porque aunque el cliente no calificara allí, cerraba el crédito con otra financiera”, explicó Pérez.

El mercado de regional se comportó en línea con el nacional: “En el país la suba interanual fue del 65%, y acá estamos muy alineados. Lo que se observa es que en nuestra región el auto no es un lujo, sino una necesidad. Las distancias son largas, el transporte público no siempre alcanza, y la movilidad en remis o taxi es cara. Eso empuja a las familias a priorizar la renovación del vehículo”, subrayó.

El vínculo entre indemnizaciones petroleras y ventas

Desde esta firma, no se notó tanto lo vinculado a indemnizaciones petroleras: “Fue una parte mínima para nosotros, pero es verdad, hubo mucha gente que fue indemnizada que compró un auto para no desvalorizar su dinero; sin embargo, diría que fue un porcentaje menor”.

En esa mirada también coincidió Di Marco: “Hubo ventas traccionadas por esa situación, pero no fue algo compulsivo, creo que la gente ha cuidado las indemnizaciones porque tampoco es que haya una oportunidad laboral a la vuelta de la esquina”.

Entre la oportunidad y el freno: crédito caro y tasas altas

Tanto Di Marco como Pérez coinciden en que el principal factor que explica el freno actual es el encarecimiento del crédito. “Hoy las tasas en autos pueden estar entre 55 y 65%, según el modelo y el banco. Son valores que desalientan cualquier operación. La tasa cero es un incentivo, pero al tener cupo, de 13 ó 14 operaciones por mes, una vez superado el mercado vuelve a plancharse”, reseñó.

La conclusión es compartida por Toyota: “Hoy hay una clara desaceleración, y salvo que haya alguna medida del Gobierno que abarate el financiamiento, difícilmente veamos un repunte hasta las elecciones”, sintetizó Di Marco.

El mercado del usado: cautela y riesgos

Otro dato que aparece en el radar de las concesionarias es el de los autos usados. Pérez lo explicó con claridad: “En una concesionaria oficial, el usado es una división más. Tenemos que tomarlo a un valor razonable y revenderlo rápido, porque si no genera gastos. Por eso incluso hemos hecho ferias con precios por debajo de lo que lo habíamos tomado meses atrás, para darle rotación”.

La ventaja competitiva, subrayó, está en la seguridad jurídica: “En Comodoro hay más de 100 reventas de autos, y siguen apareciendo problemas con papeles fraguados o deudas ocultas. En una agencia oficial el cliente sabe que el auto está chequeado, peritado y con toda la documentación en regla. Eso es lo que marca la diferencia”.

Axel Cuzen, de Exclusivo Automotores, aportó su mirada para el mercado de usados y también de 0Km y describió un panorama con matices:

“Al inicio del nuevo gobierno hubo un impulso porque las tasas de interés bajaron fuerte respecto del año anterior, y eso ayudó tanto a los 0 km como al usado. En ese momento la gente se animó a comprar porque la financiación era más accesible, incluso aunque los precios de los vehículos empezaron a tener una suba moderada”.

El escenario, sin embargo, cambió en los últimos meses. “En los dos meses más recientes se volvió todo más denso: subió el costo de vida, hubo pérdida de empleo y además algunos bancos dejaron de financiar autos de años más antiguos. Por ejemplo, el Santander Río ya no otorga créditos prendarios para modelos 2012 a 2015, mientras que el Banco del Chubut financia recién desde 2015 en adelante. Eso complica mucho la venta de unidades más accesibles y obliga a recurrir a financieras con tasas más altas o a bajar precios. En nuestro caso mantenemos un promedio parejo de entre 15 y 20 operaciones por mes, porque tenemos una clientela estable, pero muchos colegas que trabajan autos de alta gama sienten más el freno”.

Proyecciones e incertidumbre por la baja del mercado petrolero

De cara al último trimestre, el mercado se mueve entre la expectativa y la cautela. “Hoy las proyecciones dependen de dos factores: lo que ocurra en las elecciones nacionales y lo que pase con la reorganización de las áreas que dejó YPF en Santa Cruz y Chubut. Si se definen nuevos jugadores y niveles mínimos de inversión, eso puede dar un piso de actividad a la región. Y lo mismo si se concretan proyectos mineros. Pero la realidad es que esos impactos se verán recién en 2026”, evaluó Di Marco.

Para esta marca, hay un termómetro especialmente sensible a lo que pasa en la cuenca San Jorge: “Nuestra venta, que era de camionetas, ha caído mucho. No te digo que la venta al sector petrolero ha desaparecido, pero hoy es mitad autos y mitad camionetas, cuando antes era un 70/30. La compra para servicios petroleros está en un 30% del valor histórico”, graficó el gerente.

En el corto plazo, la clave pasa por el crédito. Sin tasas razonables, la demanda difícilmente repunte. Y aunque las concesionarias siguen haciendo esfuerzos para bonificar parte de los intereses, el margen de maniobra es cada vez más reducido.

Del fin del ‘boom’ a la cautela

A nivel nacional, sobre un total de 15,5 millones de unidades, anualmente se espera una renovación de alrededor de 650 mil a 700 mil unidades, según precisó Pérez. Las proyecciones daban que el año cerraría no tan lejos, en torno a los 620 mil, pero habrá que ver lo que pasa en este último tramo del año.

El mercado automotor de Comodoro Rivadavia es un espejo de la economía nacional: puede dispararse con fuerza en el corto plazo por factores extraordinarios -como un breve período de crédito accesible-, pero también frenarse abruptamente cuando se combinan incertidumbre política y restricciones financieras.

Otro factor importante es la evolución de precios. Estos se actualizaron entre 4 y 6%, según precisó Di Marco, en el último mes, sobre todo por los movimientos del dólar. Antes, los valores estuvieron relativamente estables, con un acumulado anual del 26% en la marca Toyota.

La primera mitad de 2025 quedó reflejada como un período de recupero frente a la crisis de los últimos años, con cifras que duplicaron a las de 2024 y superaron el promedio nacional. Pero el inicio del último tramo del año muestra un escenario muy distinto, con ventas que empiezan a resentirse y con concesionarias que, más que proyectar crecimiento, hoy buscan sostener niveles mínimos de actividad hasta que el horizonte político y económico se despeje.