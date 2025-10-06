De ganar un Mundial a cerrar la fábrica por la crisis económica: el famoso alfajor argentino que dejará de existir

El complejo escenario económico que atraviesa Argentina, marcado por una contracción general del consumo, se cobró una nueva víctima en el sector de las pequeñas y medianas empresas. La fábrica de alfajores Los T’puales, un emblema de la ciudad de Mar del Plata y un referente de calidad en el mercado, anunció la suspensión total de su producción y la interrupción de sus canales de venta, tanto mayoristas como minoristas.

La decisión, que generó sorpresa y preocupación, fue notificada por los propios dueños de la compañía a través de un comunicado en sus plataformas digitales. Este movimiento pone en pausa la historia de una marca que, hace poco más de un año, alcanzaba la cima del reconocimiento en su rubro.

Del galardón mundial al cese de actividades

El caso de Los T’puales es un claro reflejo de las dificultades que enfrentan las pymes, incluso aquellas que gozan de éxito y prestigio. En la edición 2023 del Campeonato Mundial del Alfajor, la firma marplatense obtuvo la medalla de oro al mejor alfajor de chocolate negro, un premio que la posicionó como una de las favoritas del público y un actor de peso en la competitiva industria del clásico dulce argentino.

Dicho galardón impulsó significativamente su visibilidad y, según fuentes del sector, potenció sus ventas y su posicionamiento en el mercado. Sin embargo, ese éxito no fue suficiente para sortear los obstáculos del contexto macroeconómico. La caída del poder adquisitivo y la consecuente retracción de la demanda parecen haber sido factores determinantes para tomar esta difícil decisión.

El comunicado oficial y un futuro incierto

En el mensaje dirigido a sus clientes y seguidores, los responsables de la firma explicaron la naturaleza de esta interrupción. "Por el momento es un cierre sin fecha límite", expresaron, dejando una puerta abierta, aunque con cautela. "Nos encantaría decir que volvemos, pero no está definido", añadieron, sincerando la incertidumbre que rodea el futuro de la marca. En otra parte del comunicado, reflexionaron sobre la necesidad de esta pausa: "A veces falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse".

La suspensión de actividades ya se materializó en acciones concretas. La compañía confirmó que su local ubicado en la calle Avellaneda, en una zona comercial clave de Mar del Plata, cerró sus puertas a fines del pasado mes de septiembre. Mientras tanto, su otro punto de venta, situado en la intersección de Libertad y Bordabehere, permanecerá operativo "un tiempo más", aunque sin una fecha precisa para su cierre definitivo.

Además, Los T’puales informó que la venta minorista y mayorista, tanto en sus locales como a través de su tienda online, quedó completamente suspendida. Los únicos productos de la marca que aún se pueden conseguir son aquellos que forman parte del stock existente en algunos comercios y distribuidoras que trabajaban con ellos, precisó Iprofesional.