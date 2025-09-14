En Argentina, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) es un dato fundamental para la actividad económica y fiscal del país. Este número identifica a cada contribuyente y es un requisito habitual para distintos trámites ante organismos públicos y privados.

Aunque su función principal está vinculada a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el CUIT también se usa en otros ámbitos, como la emisión de facturas, la contratación de servicios y la participación en operaciones comerciales.

Sin embargo, obtener este código no es un proceso idéntico para todos. Personas físicas y personas jurídicas enfrentan procedimientos y requisitos distintos para conseguir su CUIT, un aspecto que resulta esencial conocer para realizar el trámite de manera correcta y evitar contratiempos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige este código para trámites tributarios, comerciales y administrativos
A24

DIFERENCIAS ENTRE PERSONA FÍSICA Y PERSONA JURÍDICA PARA OBTENER EL CUIT

Antes de iniciar el trámite, es fundamental definir si se gestionará el CUIT como persona física o persona jurídica. Persona física se refiere a quien actúa en su propio nombre, como monotributistas o responsables inscriptos.

Persona jurídica incluye sociedades, asociaciones y otras entidades que deben registrarse conforme a su naturaleza legal.

Esta distinción es clave, ya que cada tipo de contribuyente debe cumplir con requisitos y procedimientos específicos para obtener el CUIT.

Ilustrativa-Clarín
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA GESTIONAR EL CUIT

Para personas físicas se requiere presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y un comprobante de domicilio actualizado.

Para personas jurídicas es necesario contar con documentos como el acta constitutiva, el estatuto social y la constancia de inscripción en el registro público de comercio, entre otros.

CÓMO TRAMITAR EL CUIT EN LA AFIP PASO A PASO

  • Solicitar turno online: para evitar esperas, se recomienda reservar un turno en el sitio oficial de la AFIP antes de acudir a la oficina.
  • Presentar la documentación: en la cita, un agente verificará los documentos y asistirá durante el proceso de inscripción. Es fundamental que toda la información sea precisa y esté actualizada.
  • Recepción del CUIT: una vez finalizado el trámite, se asignará un número único que identificará al contribuyente ante la AFIP.
El Diario 24

USO Y RESPONSABILIDADES VINCULADAS AL CUIT

El CUIT es indispensable para realizar cualquier operación comercial formal, como la emisión de facturas o la gestión de impuestos. Además, es necesario mantenerlo seguro y utilizarlo conforme a la normativa vigente para evitar sanciones.

OBLIGACIONES FISCALES RELACIONADAS AL CUIT

Quienes poseen CUIT deben cumplir con diversas responsabilidades, como la presentación periódica de declaraciones juradas, el pago de impuestos correspondientes y la actualización de datos personales o societarios ante la AFIP en caso de cambios.

Cumplir con estas obligaciones es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del sistema tributario argentino y evitar inconvenientes legales o económicos.

