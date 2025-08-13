Cuánto dinero necesitó una familia en julio para no caer en la pobreza

El costo de vida continúa presionando sobre los ingresos de los hogares argentinos. De acuerdo con el último relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el precio de las canastas básicas volvió a registrar subas en julio, en línea con la inflación general del mes.

La Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos, vivienda, transporte, salud y otros gastos esenciales, aumentó 1,9% respecto de junio. En términos interanuales, se incrementó 27,6%, mientras que en lo que va del año acumula un alza del 12,2%.

En cifras concretas, una familia tipo —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre. Para no caer en la indigencia, el mismo hogar debió reunir $515.405, según el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El informe también detalla el ingreso mínimo para otros tipos de hogares: tres integrantes requirieron $915.019 para la CBT y $410.322 para la CBA, mientras que una familia de cinco miembros precisó $1.208.866 para la CBT y $542.093 para la CBA. Esto sugiere que el costo de los bienes y servicios esenciales aumentó, pero a un ritmo algo menor que el promedio general de la economía.

La CBA, que mide el umbral de indigencia, también registró una suba mensual del 1,9%. En comparación con julio de 2024, el aumento fue del 27%, y en el acumulado de 2025 llegó al 14,7%. Este indicador refleja el costo mínimo de una dieta básica para un hogar, sin considerar otros gastos.

Si bien ambas canastas crecieron al mismo ritmo que el IPC de julio, quedaron por debajo en la comparación interanual (36,6%). Esto indica que, aunque los bienes y servicios esenciales siguen encareciéndose, lo hacen a un ritmo algo menor que el promedio de la economía.

La CBT incluye alimentos, pero también contempla otros rubros como vivienda, salud, transporte, educación y esparcimiento, mientras que la CBA se limita exclusivamente a la alimentación indispensable para cubrir las necesidades calóricas y proteicas de las personas.

En un contexto de inflación persistente, estas cifras son clave para definir políticas públicas, ajustar programas de asistencia y orientar negociaciones salariales. También sirven como termómetro del poder adquisitivo real de la población.