Durante el mes de octubre, según detallaron desde el Sindicato sin fines de lucro en defensa de los Derechos de las Trabajadoras de Casas Particulares, por un contrato de trabajo eventual, es decir, “si te llaman para ir a limpiar una casa o cuidar a un adulto mayor, se debe cobrar $10.000”.

En ese marco, agregaron que en algunos casos “pagan hasta $15.000”. Sin embargo, “cuando vas más de tres días a la semana” -aclararon- y pactaste trabajar por horas, se debe llegar a un acuerdo.

Así las cosas, dejaron en claro que “el trabajo por hora no es el mismo importe que trabajar en relación de dependencia y su valor por la misma fracción de tiempo tampoco", ya que “en blanco” alcanza sólo los $4.000.

EL ÚLTIMO ACUERDO PARITARIO DE EMPLEADAS DOMÉSTICAS

Mataron a un hombre en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia

El salario de las empleadas domésticas en Argentina para octubre de 2025 se mantiene sin variaciones respecto a septiembre. El último tramo del acuerdo paritario ya se aplicó y finalizaron los bonos extraordinarios, por lo que los ingresos de las trabajadoras reflejan solamente los ajustes previos.

Según la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), todos los montos mínimos por hora y mes permanecen estables en las diversas categorías. Esto significa que, ante la ausencia de pagos adicionales vigentes entre julio y septiembre, el ingreso total de las trabajadoras disminuye respecto a meses anteriores.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

El incremento salarial más reciente para el sector se distribuyó de la siguiente manera:

Aumento del 3,5% sobre los salarios de enero para el período cerrado en junio.

Incrementos adicionales del 1% en julio, otro 1% en agosto y el último 1% en septiembre.

En septiembre, se pagó el tercer y último bono extraordinario, con valores que oscilaron entre $4.000 y $10.000 según la cantidad de horas trabajadas.

En octubre no se definieron nuevas subas y los valores actuales reflejan lo acordado previamente.

CUÁNTO COBRARÁN LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS EN OCTUBRE 2025

Los montos publicados por la UPACP establecen los siguientes valores mínimos:

Para el personal de casas particulares que realiza tareas generales —la categoría más demandada—, el salario mínimo es de $3.052,99 por hora y $374.541,36 mensuales para quienes cuentan con retiro diario.

En el caso de quienes residen en el lugar de trabajo (“con cama adentro”), el mínimo asciende a $3.293,99 por hora y $416.485,63 por mes.

Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales con un solo empleador, el pago se realiza bajo la modalidad “por hora”, respetando los valores mínimos según la categoría y el régimen de retiro.

Estos valores corresponden a personal que cumple jornadas de 24 horas semanales o más con el mismo empleador. En jornadas menores, el cálculo se realiza de manera proporcional.

UNO POR UNO, LOS SALARIOS SEGÚN LA CATEGORÍA

La grilla oficial de la UPACP detalla los valores para cada una de las categorías:

Primera categoría (tareas de mayor jerarquía): mínimo de $3.683,29 por hora con retiro, $4.034,05 por hora sin retiro, $459.471,73 mensuales con retiro y $511.800,22 mensuales sin retiro.

Tareas generales: $3.052,99 por hora / $374.541,36 pesos mensuales (con retiro); $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensuales (sin retiro).

En todos los casos, se deben aplicar los adicionales previstos por la normativa:

Por antigüedad: 1% por cada año de relación laboral, sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente en octubre.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

Por zona desfavorable: 30% extra sobre el salario mínimo, válido para trabajadoras que prestan servicios en zonas como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Según explicó Infobae, la UPACP remarca que los empleadores están obligados a abonar aportes y contribuciones mediante el formulario F.102/RT. Esto cubre la obra social, aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART). El monto de estos conceptos varía según la cantidad de horas trabajadas semanalmente y la condición laboral de la trabajadora (activa o jubilada), sin diferenciar entre funciones específicas.

Para cumplir con la ley, los pagos de salarios y aportes deben realizarse dentro de los primeros días hábiles de cada mes y siempre en los plazos legales. La regularidad en estos pagos, junto a la inclusión de los adicionales y aportes, garantiza los derechos y la protección previsional de las empleadas domésticas.

Así, el sector ingresa a octubre de 2025 sin bonos extraordinarios, ni aumentos definidos más allá de lo acordado en la última paritaria, consolidando los valores mínimos actuales según categoría y zona.