Cuál es la inversión que hoy le gana al dólar y qué tipo de cambio se espera después de las elecciones

A medida que se acercan las elecciones, el dólar vuelve a ocupar un lugar central en las conversaciones económicas y familiares. Entre la cautela y la incertidumbre, muchos ahorristas se preguntan qué puede pasar después de los comicios y cómo proteger su dinero frente a los movimientos del mercado.

El asesor financiero Pablo Das Neves, ex presidente del Banco del Chubut, analizó las principales tendencias que marcan el pulso del escenario cambiario y financiero. Su visión ayuda a entender qué variables seguir de cerca y qué alternativas evalúan hoy los inversores en un contexto de alta volatilidad.

Un dólar contenido… por ahora

Das Neves citó un informe reciente de Morgan Stanley que plantea tres posibles escenarios para el tipo de cambio hacia diciembre, con un piso de $1.700 y un techo de $2.300 por dólar. Según el analista, el llamado “plan llegar” (a las elecciones) -en referencia al esquema de intervención cambiaria para estabilizar los precios hasta las elecciones- se sostiene con apoyo del Tesoro de Estados Unidos, pero no sería sostenible en el mediano plazo.

En ese plano, el asesor financiero señaló que quien tenga un saldo en pesos hoy le resulta conveniente comprar dólares, aunque luego refirió a otra alternativa, conocida como ‘carry’, a través de las cauciones.

“El dólar está siendo mantenido artificialmente, y más allá del respaldo político, en algún momento habrá que ajustar para acumular reservas”, explicó Das Neves.

El informe también advierte que el régimen actual de bandas cambiarias no está garantizado y que una devaluación gradual después de los comicios aparece como una posibilidad concreta. Por su parte, el gobierno reiteró en los últimos días que mantendrá el esquema de bandas, algo que parece cada vez más difícil, considerando que el ‘techo’ no se rompió sólo por las intervenciones del Tesoro de Estados Unidos, que lleva ya más de 300 millones de dólares vendidos en el mercado argentino para contener la creciente demanda.

Una alternativa de inversión pero con ganancias de corto plazo

En paralelo, el mercado financiero muestra tasas de interés muy elevadas. Esta semana, la tasa de caución -una herramienta de inversión de muy corto plazo- llegó al 120% anual. Si bien luego retrocedió al 70%, Das Neves advirtió que sigue en niveles muy lejanos a una “economía sana”, lo que hoy debería reflejar un interés no mayor al 32%.

Por eso, el asesor indicó que esta operatoria reportó muy buenos resultados para sus clientes, a los que recomendó este tipo de inversión, considerando que, con la volatilidad de tasas, seguirá siendo una buena opción en durante los próximos días.

Las cauciones bursátiles son operaciones entre inversores que prestan dinero por pocos días a cambio de un interés y una garantía en forma de títulos o acciones. No implican riesgo cambiario y permiten disponer nuevamente del dinero en plazos muy breves.

Qué hay que saber sobre las cauciones

Requieren una cuenta comitente en una sociedad de Bolsa.

Permiten elegir plazos de 1, 3 14 ó 30 días o más, con la ventaja de la liquidez inmediata.

El sistema asigna la mejor tasa disponible.

Al vencimiento, se recibe el capital más los intereses.

En el contexto actual, "las cauciones resultan más ágiles que un plazo fijo, por la menor cantidad de tiempo que requiere inmovilizar el dinero y por la mejor tasa. Por eso, cada inversor debe evaluar su perfil de riesgo y sus necesidades de liquidez antes de decidir”.

Si bien el último viernes las tasas de caución bajaron significativamente a partir de operaciones del gobierno, es un instrumento al que los inversores le prestan atención porque en el actual contexto de volatilidad, no se descartan nuevas subas.

Cuáles son las señales a seguir hasta fin de año

Desde una mirada macroeconómica, el asesor recordó que el tipo de cambio oficial se encuentra atrasado respecto a la inflación y los costos de producción. “Para recuperar los niveles de productividad del año pasado, el dólar debería ubicarse entre 1.600 y 1.700 pesos”, estimó.

Según su análisis, el mercado da por descontado algún tipo de corrección en el primer trimestre de 2026. “Históricamente, las devaluaciones en Argentina se concentran entre diciembre y febrero. Si fuera una devaluación moderada, podría rondar el 15%, lo que equivaldría a unos 200 pesos más sobre la cotización actual”, señaló.

También explicó que el riesgo político tendería a estabilizarse si el próximo gobierno logra una base parlamentaria sólida. “El número clave es 86 diputados, que permitiría manejarse con decretos o vetos sin bloqueos legislativos”, añadió.

En resumen:

El dólar podría mostrar una corrección cambiaria después de las elecciones.

Las tasas de caución ofrecen alternativas de liquidez en pesos, aunque exigen conocer bien su operatoria.

El contexto político y fiscal será determinante para el comportamiento de los mercados hacia fin de año. Un resultado electoral muy adverso para el gobierno nacional podría acelerar el cambio en variables macroeconómicas de alto impacto.

Como siempre aclaramos desde este espacio, este informe tiene carácter informativo y orientativo. No constituye una recomendación personalizada de inversión. Antes de tomar decisiones financieras, es conveniente consultar con un asesor habilitado por la CNV o su banco de confianza, evaluando además el propio perfil de riesgo.