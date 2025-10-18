Cuál es el auto más barato del país en un mercado que muestra señales de recuperación

Durante los últimos meses, las automotrices y concesionarios reforzaron sus estrategias para sostener las ventas en un mercado complejo . Con planes de financiamiento más flexibles, bonificaciones especiales y subsidios de fábrica, el sector logró mantener el interés, especialmente en los autos de entrada de gama.

La mayor disponibilidad de unidades, la estabilidad cambiaria y una leve mejora del crédito ayudaron a consolidar la recuperación en la primera mitad del año.

Sin embargo, el panorama cambió con un tipo de cambio más volátil. Aun así, el mercado sigue mostrando signos de mejora. En este contexto, el Renault Kwid, fabricado en Brasil, se mantiene como el auto más económico disponible en Argentina. Las versiones Outsider e Iconic Bitono se venden a $23.830.000, según la lista oficial de octubre.

El salario promedio de los trabajadores formales (Ripte) es de $1.530.297 brutos, lo que equivale a unos $1.270.146 netos. Esto significa que se necesitan casi 19 sueldos completos, o cerca de dos años de ingresos, para comprar el modelo más barato del mercado, sin contar gastos de patentamiento y mantenimiento inicial.

A pesar de los altos costos, los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) confirman una tendencia positiva: en septiembre se registraron 55.827 patentamientos, un 1,7% más que en agosto y 27,8% más que el mismo mes del año anterior, según publica Infobae.

En lo que va de 2025, se acumulan 500.089 vehículos nuevos, un 60,4% más que en 2024. El crecimiento se explica por una mayor oferta de modelos y cierta estabilidad en los precios.

Entre las marcas, Toyota lidera las ventas con 8.955 unidades, seguida por Volkswagen, Fiat, Renault y Ford. En modelos, el Toyota Yaris fue el más vendido del mes, mientras que la Hilux sigue siendo la pick up más elegida.

El informe también destaca el auge de los autos eléctricos, que en septiembre sumaron 159 unidades patentadas, un 130% más que el año pasado.