El presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo, alertó sobre la difícil coyuntura que atraviesa el sector agropecuario en la Patagonia, donde la falta de rentabilidad golpea con fuerza a los productores ovinos.

Según explicó en diálogo con “Buen Día Comodoro”, por Seta TV, la situación se agravó en los últimos meses por la incidencia del tipo de cambio, que dejó prácticamente paralizada la venta de lana, principal producto de la región. A esto se suman las complicaciones que enfrenta la carne, tanto en el mercado interno como en el externo.

“La Patagonia está en una transición compleja”, sostuvo Fajardo, al describir que la caída de la rentabilidad en la lana y en la carne derivó en el despoblamiento rural: “Hoy la mitad de los establecimientos en Chubut está despoblada. Eso abre la puerta a más depredadores naturales y a la competencia con especies autóctonas como el guanaco, lo que incrementa aún más las pérdidas”.

El dirigente indicó que el tipo de cambio es determinante para el negocio agropecuario: “Los costos siguen en dólares, siguen subiendo, y la venta de lana está frenada. El productor depende de esos ingresos una vez al año para cubrir sus costos”.

Respecto a la carne, señaló que la caída del consumo local, vinculada a la crisis económica y también al parate en la actividad petrolera, repercute directamente en los precios y en la posibilidad de los ganaderos de sostener sus explotaciones.

El riesgo sobre la carne patagónica

Fajardo también se refirió a la polémica resolución que permitió el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, lo que puso en discusión la histórica barrera sanitaria. “Durante años defendimos ese estatus porque es lo que nos da reconocimiento en el exterior. Si lo perdemos, tendremos problemas con el comercio internacional. El cordero patagónico es una marca premium y no podemos arriesgarla”, remarcó.

Según explicó, la baja de precios que se verificó en carnicerías no se debe al ingreso de carne de otras regiones, sino a la caída del consumo: “Esto es oferta y demanda. Hoy hay menos consumo y por eso bajan los precios. Además, hay que comparar categorías: no es lo mismo un asado de novillo que de vaca. Pero lo importante es que lo que corre riesgo es nuestro estatus sanitario”.

El titular de la Sociedad Rural insistió en que el escenario exige respuestas rápidas y planes de acción conjuntos: “No podemos esperar cinco o diez años, necesitamos medidas urgentes para frenar el despoblamiento rural y recuperar la productividad histórica de la región”.

Con 40 años y como presidente más joven de la entidad, Fajardo también busca impulsar un cambio generacional en la institución, con el objetivo de sumar nuevas ideas y reforzar el vínculo entre el campo y la sociedad. “Tenemos que defender lo que nos distingue, pero también innovar y proyectar a futuro”, concluyó.