Crisis de medicamentos: el preocupante gasto de los jubilados y los remedios que ya no compran

La merma en la compra de medicamentos, sobre todo en las personas adultas mayores, es un hecho. La crisis económica golpea con fuerza y uno de los primeros recortes se da en el ámbito de la salud. Muchas personas dejaron de adquirir aquellos fármacos denominados “preventivos” , como los antiartrósicos o flebotónicos, utilizados en casos de dolores musculares, óseos o articulares, o bien para mejorar la circulación y aliviar la hinchazón y pesadez en piernas o brazos. Estos remedios, si bien mejoran la calidad de vida, no son considerados de "vida o muerte" y, por lo tanto, son los primeros en ser eliminados de la lista de compras.

En la misma línea, según informaron en una entrevista con Radio Rivadavia, la mayoría de los casos relevados confirmaron haber dejado de comprar medicamentos analgésicos. La gente opta por soportar el dolor antes que gastar un dinero que no tiene. Solo mantienen aquellos fármacos que deben tomar de forma obligatoria, ya sea por padecer una enfermedad crónica o severa, como la diabetes, la hipertensión o problemas cardíacos.

La situación es alarmante y los testimonios de los afectados lo confirman. Aseguraron que pueden afrontar estos gastos gracias a alguna ayuda económica familiar o a los descuentos que ofrece el PAMI o los reintegros de las obras sociales. Sin ese auxilio, les resultaría imposible continuar con sus tratamientos.

Testimonios del ajuste

“Si no me ayuda mi hija, no puedo comprar los medicamentos que tomo. De ocho, ahora pasé a cuatro. Uno es un inhalador. Dejé de comprar uno para el dolor de piernas y dos para el dolor de cadera”, expresó una mujer en diálogo con Julieta Vismara de Radio Rivadavia en el programa Esta Mañana de Nacho Ortelli. Su caso es el de miles de jubilados que deben elegir entre comer o curarse.

Otro de los ciudadanos entrevistados, con evidente resignación, sostuvo que él dejó de comprar medicamentos e incluso “dio de baja la prepaga”. Sin embargo, la salud de su esposa no le permite hacer lo mismo. Ella tuvo que continuar con su plan y los tratamientos con remedios por “una condición médica” obligatoria. La encrucijada familiar es una constante: ajustar al máximo los gastos sin poner en riesgo la vida de sus seres queridos.

El impacto en el bolsillo

Para tener una dimensión del gasto, un hombre sostuvo que puede adquirirlos porque su obra social “le cubre el 60%”. A pesar de esa cobertura, el desembolso es significativo: “En plata, estamos hablando de 160.000 pesos”, explicó. Cifras que para un jubilado con la mínima resultan impagables.

El último entrevistado manifestó que “lo único que le salva es que no paga alquiler” y que su prepaga “le cubre el 70%” de los medicamentos que necesita tomar de forma obligatoria. Su testimonio refleja la cruda realidad de muchos: sin la ayuda de la cobertura médica y sin otros gastos fijos importantes, sería imposible acceder a los tratamientos. La vivienda propia, en este contexto, se convierte en un factor determinante para poder costear la salud.