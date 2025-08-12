Créditos para monotributistas de hasta $50.000.000: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?
Diversas entidades bancarias ofrecen líneas de crédito diseñadas especialmente para trabajadores independientes inscriptos en el monotributo. Desde montos pequeños hasta préstamos multimillonarios, con tasas competitivas y gestión digital, las opciones se ajustan a cada perfil económico.
En un contexto económico donde emprender o mantenerse a flote exige acceso a liquidez, los monotributistas, que no cuentan con relación de dependencia ni ingresos fijos garantizados, encuentran en los préstamos personales una herramienta clave.
Ya sea para solventar gastos urgentes, invertir en equipamiento o financiar un proyecto, existen múltiples alternativas que no requieren ser asalariado.
BANCO NACIÓN
El Banco Nación ofrece una de las líneas más robustas del mercado para monotributistas activos. El préstamo puede alcanzar los $50.000.000, a devolver en un plazo máximo de 72 meses con cuotas fijas en pesos y débito automático obligatorio.
CONDICIONES DESTACADAS
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $50.000.000
- Tasa nominal anual (TNA): 63% (o 84% sin Cuenta Nación)
- Costo financiero total (CFT con TEA): hasta 165,29%
- Ingreso mínimo requerido: que la primera cuota no supere el 30% de los ingresos declarados
- Renovable: sí, bajo cumplimiento de condiciones
REQUISITOS
- Ser monotributista registrado
- Presentar el Certificado de Cumplimiento Censal (INDEC)
- Ser mayor de edad y no superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo
CÓMO SOLICITARLO
- Ingresar al sitio web del Banco Nación o acercarse a una sucursal
- Verificar requisitos y completar documentación
- Elegir monto, plazo y adhesión a Cuenta Nación
- Esperar evaluación crediticia y firmar el contrato
BANCO MACRO
El Banco Macro también ofrece líneas de crédito personales para monotributistas, con un tope de $32.000.000 y devolución en hasta 60 meses.
TASAS Y CONDICIONES
- TNA: entre 81% y 87%
- TEA: entre 118,99% y 131,62%
- CFTEA: hasta 174,30%
- Destino del préstamo: libre
- Cuotas: débito automático
- Relación cuota-ingreso: ajustada al perfil del solicitante
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- DNI, CUIL y domicilio
- Formularios AFIP 158 y 184/F
- Comprobantes de pago del monotributo (últimos 3 meses)
Gestión 100% online desde la web oficial del banco.
NARANJA X
Pensado para quienes valoran la inmediatez y la gestión digital, Naranja X ofrece préstamos personales 100% online, con montos de hasta $9.000.000 y acreditación en el momento.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Monto mínimo: $3.000
- Monto máximo: $9.000.000
- Plazo: hasta 30 meses
- Sistema: amortización francesa
- TNA: de 59% a 149%
- CFT: hasta 463,37% según perfil
REQUISITOS
- Ser cliente de Naranja X o Tarjeta Naranja
- Estar inscripto como monotributista
- Validar identidad y no tener deudas irregulares
CÓMO PEDIRLO
- Ingresar a la app de Naranja X
- Seleccionar "Pedir préstamo"
- Simular cuotas, validar identidad con selfie
- Confirmar y recibir el dinero en hasta 48 h
