Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Los jubilados y pensionados de ANSES cuentan con una nueva alternativa financiera que busca darles mayor comodidad y acceso rápido a fondos. Se trata de un préstamo personal del Banco Nación que puede solicitarse de manera totalmente online, sin necesidad de acercarse a una sucursal, y que contempla un plazo de devolución de hasta 72 meses.

La propuesta apunta a cubrir diferentes necesidades: desde afrontar gastos imprevistos y organizar el pago de deudas hasta realizar mejoras en el hogar o destinarlo a proyectos personales. Una de las ventajas es que las cuotas se descuentan en forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación, lo que simplifica la gestión y brinda mayor seguridad a los beneficiarios.

Cómo solicitar el préstamo en 4 pasos

El trámite se realiza en pocos minutos y de manera completamente digital. Los interesados deben seguir este procedimiento:

Ingresar a la plataforma online del Banco Nación con usuario y contraseña desde la web o la aplicación móvil. Seleccionar la opción "Préstamos" y luego pulsar en el signo “+” para desplegar el menú con las alternativas disponibles. Elegir el crédito preferido indicando el importe deseado, el destino del dinero y la cantidad de cuotas en las que se quiere devolver. Validar los datos personales y confirmar la solicitud. Una vez aceptada, el dinero se acredita en la cuenta y las cuotas comienzan a descontarse automáticamente.

Además, el Banco Nación ofrece un simulador online que permite calcular el valor de las cuotas antes de aceptar el préstamo , brindando mayor previsibilidad a quienes deseen evaluar diferentes escenarios según su capacidad de pago.

Condiciones y montos

El crédito está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados de ANSES, con condiciones especiales diseñadas para que sea accesible y flexible:

Destino: libre, se puede utilizar para cualquier gasto personal.

Modalidad: en pesos.

Monto máximo: hasta $50.000.000, según los ingresos del solicitante.

Límite de afectación de ingresos: la cuota no puede superar el 35% del haber neto mensual.

Plazo de devolución: hasta 72 meses, lo que representa seis años de financiamiento.

De esta manera, quienes accedan podrán contar con un respaldo financiero en un contexto económico desafiante, en el que muchas veces resulta complejo afrontar gastos extraordinarios sin ayuda crediticia.

Un beneficio pensado para dar alivio

La digitalización de este tipo de trámites apunta a facilitar el acceso a herramientas financieras a un sector de la población que, en muchos casos, encuentra dificultades para realizar gestiones presenciales. Con esta modalidad, ANSES y el Banco Nación buscan otorgar mayor independencia a jubilados y pensionados, quienes con pocos clics pueden obtener un préstamo y planificar sus pagos a largo plazo.

La posibilidad de pedir hasta $50 millones, ajustado a la capacidad de cada beneficiario, coloca a esta línea crediticia como una de las más competitivas del mercado, sobre todo por su plazo de devolución de seis años.