Crédito hipotecario 2025: qué sueldo necesitás para que el banco apruebe tu préstamo

En un mercado con 24 entidades financieras que han vuelto a ofrecer créditos hipotecarios UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), la principal barrera para los argentinos que sueñan con la casa propia sigue siendo la misma: demostrar ingresos suficientes para afrontar la cuota mensual. La pregunta que resulta es inevitable: ¿Cuánto hay que ganar para calificar?

El escenario se volvió más complejo en los últimos meses. La suba del dólar encareció los inmuebles medidos en moneda local. A modo de ejemplo, en junio, con un dólar a $1200, $100 millones equivalían a unos US$83.300. Hoy, con la divisa en $1425, esa misma cifra se reduce a US$70.175.

A esta devaluación del peso se suma un encarecimiento del financiamiento bancario y un aumento en la rigurosidad del scoring crediticio . Estos factores combinados hacen que los requisitos sean cada vez más difíciles de cumplir. Un ejemplo de esto es la decisión del Banco Macro , que elevó su tasa nominal anual (TNA) al 15%, la más alta del mercado. Por su parte, el Banco Nación , si mantuvo bien su tasa, ajustó sus exigencias de scoring, exigiendo un perfil crediticio prácticamente impecable.

Las razones de este endurecimiento son variadas: la falta de fondeo de los bancos para sostener préstamos a 20 o 30 años, la incertidumbre preelectoral y un riesgo país elevado. "Subir el scoring a un nivel tan alto es una forma de dejar de dar créditos sin mover la tasa", admite un broker del sector inmobiliario a La Nación.

Los salarios mínimos que piden los bancos

Varios bancos ya han establecido públicamente sus pisos de ingresos para quienes deseen solicitar un crédito hipotecario UVA. A continuación, los requisitos de algunas de las principales entidades:

Banco Credicoop: Exige ingresos superiores a $2.000.000.

Banco Del Sol: El piso de ingresos solicitado es de $1.000.000.

ICBC: Requiere un ingreso mínimo de $1.100.000.

Santander: Pide $1.300.000 para vivienda permanente y $1.700.000 para no permanente.

Supervielle: El solicitante debe contar con un ingreso que supere los $2.500.000.

BBVA: La condición es tener un ingreso igual o superior a 4 salarios mínimos, vitales y móviles, lo que equivale a $1.288.800 a la fecha.

En el caso del Banco Nación , que tienta con una tasa del 4,5% a 30 años para sus clientes, solicitar100 millones ( EE . UU . )​70.175) implica acreditar ingresos familiares por $2.026.741 . La cuota inicial para este préstamo parte desde los $506.685 , una cifra que ya actúa como un filtro para la mayoría de los trabajadores.

Con este escenario, la posibilidad de comprar una vivienda mediante financiamiento se convierte en un desafío mayúsculo. La paradoja es clara: aunque los créditos hipotecarios han regresado, las condiciones económicas los mantienen fuera del alcance de gran parte de la población argentina.