Cotización del dólar hoy: récord histórico del oficial y leves retrocesos financieros

El mercado cambiario argentino continúa mostrando altas tensiones ante la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se vende a $1.515, con un aumento diario de $20 (+1,3%), alcanzando su valor nominal más alto registrado. Con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias, el dólar tarjeta llega a $1.969,50 para compras y viajes al exterior.

El tipo de cambio mayorista cotiza a $1.474,72, apenas debajo del techo de la banda cambiaria de $1.475,32, lo que mantiene al Banco Central listo para intervenir y sostener el nivel. Solo en las últimas dos ruedas, la autoridad monetaria vendió US$432 millones para contener la cotización.

En los mercados paralelos, el dólar MEP baja a $1.522,88 (-0,8%) y el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede a $1.543,03 (-1,3%). Esta dinámica amplía la brecha con el mayorista al 4,6%. Por su parte, el dólar blue opera a $1.515, unos $5 menos que en la jornada anterior (-0,3%).

Bonos y riesgo país

Tras la reafirmación del Gobierno sobre el pago de deudas, los bonos soberanos muestran un rebote: el AL29D sube 3,45% y el GD29D sube hasta 4,92%. Este comportamiento contribuyó a que el riesgo país cediera a 1.408 puntos básicos, 48 unidades menos que la jornada anterior (-3,3%), aunque sigue siendo uno de los más altos del último año.

Bolsa porteña

En la Bolsa de Buenos Aires, el índice Merval presenta una caída marginal del 0,2%, cotizando en 1.694.201 unidades, con bajas en acciones de empresas clave como Aluar (-3,6%), Cresud (-2,2%) y Ternium (-2%).