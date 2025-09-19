El tipo de cambio mayorista abrió el día a $1.474,72, apenas debajo del techo de la banda cambiaria de $1.475,32, lo que puso al Banco Central listo para intervenir y sostener el nivel. Con el correr de las horas, el panorama empeoró y la divisa estadounidense trepó a precio récord para la cotización minorista. Tras una leve caída inicial, el riesgo país también volvió a repuntar, acercándose a los 1.500 puntos básicos.

Los bonos argentinos volvieron a caer y el riesgo país ya roza los 1.500 puntos básicos. Ese número ubica a la Argentina como el segundo país de América Latina con peor perfomance, sólo superado por Venezuela. 

Mientras tanto, el Banco Central continíua vendiendo reservas para contener el dólar, que ya cotiza a $ 1.515 para la venta minorista en el Banco Nación, aunque en algunas entidades privadas puede superar ese valor.

El mercado cambiario argentino continúa mostrando altas tensiones ante la proximidad de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Este viernes, el dólar oficial minorista del Banco Nación se vende a $1.515, con un aumento diario de $20 (+1,3%), alcanzando su valor nominal más alto registrado. Con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias, el dólar tarjeta llega a $1.969,50 para compras y viajes al exterior.

