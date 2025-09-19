Los bonos argentinos volvieron a caer y el riesgo país ya roza los 1.500 puntos básicos. Ese número ubica a la Argentina como el segundo país de América Latina con peor perfomance, sólo superado por Venezuela.

Mientras tanto, el Banco Central continíua vendiendo reservas para contener el dólar, que ya cotiza a $ 1.515 para la venta minorista en el Banco Nación, aunque en algunas entidades privadas puede superar ese valor.