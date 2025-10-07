En medio de la incertidumbre económica y las expectativas por las próximas medidas del Gobierno, el dólar abre la jornada de este martes 7 de octubre sin grandes sobresaltos en el mercado cambiario argentino.

El tipo de cambio oficial minorista se ubica en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, según la cotización de los principales bancos. En tanto, el dólar informal (también conocido como “blue”) sube $5 y comercializa a $1.460 para la venta, igualando el valor del oficial.

EL RESTO DE LAS COTIZACIONES

Dólar tarjeta: $1.891,50

Dólar mayorista: $1.429,50

Dólar MEP: $1.527,33

Dólar CCL: $1.552,96

Dólar cripto: $1.509,94

Por otro lado, el riesgo país se sitúa en 1.016 puntos, según el índice que elabora el banco JP Morgan, lo que refleja la percepción internacional sobre la capacidad de pago de la deuda argentina.

El presidente del Banco Central aclaró el corte en la venta de dólar oficial en billeteras virtuales

LUIS CAPUTO EN ESTADOS UNIDOS

El ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra con parte de su equipo económico en Washington para avanzar en las negociaciones que permitirán obtener un respaldo financiero del Tesoro de Estados Unidos, en medio de las tensiones previas a las elecciones del 26 de octubre.

El titular del Palacio de Hacienda, acompañado de su viceministro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantendrá una reunión con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Dólar y elecciones: Das Neves anticipó que la presión seguirá hasta los comicios y después habrá un salto

El objetivo es avanzar en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para establecer el swap de monedas por US$20.000 millones.

AUMENTÓ EL ORO Y SUPERÓ LOS US$4.000

Este martes 7 de octubre, el oro volvió a captar todas las miradas en los mercados internacionales al alcanzar un nuevo nivel sin precedentes. El metal precioso continúa consolidándose como uno de los refugios más buscados por los inversores en tiempos de alta incertidumbre y volatilidad financiera.

Durante varias jornadas consecutivas, su cotización mostró una tendencia alcista sostenida, impulsada por un conjunto de factores globales que exceden la oferta y la demanda habitual. Entre estos se destacan el cierre administrativo del gobierno de Estados Unidos, la debilidad del dólar a nivel mundial y las especulaciones sobre futuros recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

Tres supermercados anunciaron rebajas de hasta 50% en artículos de bazar hasta agotar stock

Fue justamente durante esta jornada cuando el oro superó por primera vez la barrera de los US$4.000 por onza, llegando a un máximo histórico de US$4.009. Este nuevo récord se suma a un incremento acumulado superior al 50% en lo que va del año, consolidando al metal como un activo clave en el actual escenario económico.

CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE DÓLAR BLUE Y DÓLAR OFICIAL

El dólar “blue” corresponde al tipo de cambio que se negocia fuera del circuito formal, es decir, en el mercado informal. Debido a que su comercialización no está regulada por el Estado, suele cotizar a un valor más elevado que el dólar oficial. Este tipo de cambio no se adquiere en entidades bancarias ni en casas de cambio habilitadas.

ANSES relanzó nuevos créditos para jubilados y AUH de hasta $50.000.000: cómo solicitarlos

Por otro lado, el dólar oficial es administrado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y cuenta con dos variantes principales: el tipo de cambio minorista, que es el que aplican los bancos al público, y el mayorista, utilizado en operaciones entre grandes entidades financieras o importadores y exportadores. Esta cotización oficial no incluye los impuestos que suelen aplicarse para la compra de dólares en el mercado formal.

QUÉ SON LOS DÓLARES FINANCIEROS

Dólar MEP (o bolsa): una opción legal para obtener dólares mediante la compra y venta de bonos que cotizan en pesos, como el AL30. Después, se convierten a dólares mediante un bono que cotiza en esa moneda.

Dólar CCL (contado con liquidación): permite cambiar pesos por dólares en mercados internacionales. Se compran activos en pesos, que luego se venden en el exterior a cambio de dólares. Esta opción es común para empresas e inversores que desean transferir divisas fuera del país de forma legal.

Gran oportunidad: un supermercado ofrece calzado y ropa desde $6.000

Dólar cripto: el dólar cripto, también conocido como stablecoin, es una criptomoneda cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense. Las más comunes son USDT (Tether), USDC (USD Coin) y DAI. Estas monedas digitales ofrecen estabilidad en mercados volátiles y son populares en países con alta inflación, como Argentina.

CUÁNTOS DÓLARES SE PUEDEN COMPRAR EN EL BANCO

Desde que se eliminó el cepo cambiario, las personas pueden adquirir dólares sin límite a través de los bancos, siempre que cuenten con una cuenta en pesos y otra en moneda extranjera para concretar la operación.

¿Tiene fecha de vencimiento el Monotributo? El riesgo para más de 5 millones de trabajadores

De acuerdo con las normativas vigentes del Banco Central, será necesario informar a la entidad con 48 horas de anticipación únicamente si la compra supera los 100.000 dólares. En caso de optar por la compra presencial en efectivo, el monto máximo permitido es de 100 dólares físicos.

CÓMO COMPRAR DÓLARES POR HOME BANKING: PASO A PASO

Con el fin del cepo cambiario, muchas entidades bancarias permiten la compra de dólares desde el home banking. Para operar, se recomienda consultar si el banco lo permite y tener en cuenta los horarios habilitados para hacerlo.

Ingresar al home banking y verificar que haya fondos disponibles en la cuenta en pesos. Ir al menú de opciones y seleccionar la sección de “Operaciones” o similar, donde figure compra/venta de dólares. Ingresar el monto en pesos que se desea cambiar y verificar cuántos dólares se recibirán según la cotización vigente. Revisar los datos, aceptar los términos y condiciones y confirmar la operación.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR