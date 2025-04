El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó el período de inscripción para el Programa de Vouchers Educativos 2025, una iniciativa destinada a familias que envían a sus hijos a escuelas privadas con subvención estatal.

El beneficio cubre hasta el 50% del valor de la cuota mensual, según el nivel educativo y el porcentaje de subsidio que reciba la institución. Cabe recordar que inició el pasado 21 de abril y finalizará el próximo 16 de mayo.

CÓMO HACER PARA ACCEDER

Para acceder al programa, el estudiante debe tener hasta 18 años, ser alumno regular de una escuela privada con al menos un 75% de aporte estatal y que esté registrada en el programa. Además, el ingreso del grupo familiar no puede superar los siete salarios mínimos, vitales y móviles.

La inscripción se realiza exclusivamente de forma online a través de la plataforma Mi Argentina, y es condición que el adulto responsable esté registrado allí para completar el trámite.

Una vez completado el proceso de inscripción y validada por la institución educativa, el pago correspondiente estará a cargo de ANSES. De esta manera, se solicitó mantener actualizado el CBU en la sección Mi ANSES para poder recibir los fondos de manera adecuada.

QUÉ ES EL SALARIO MINIMO Y CUÁL ES SU VALOR TRAS SU ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es una figura fundamental en el sistema normativo laboral argentino, la cual fue establecida para garantizar una remuneración mínima que cubra las necesidades básicas de los trabajadores. Según lo dispuesto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, todo trabajador debe percibir un salario mínimo que le permita acceder a una vida digna.

Esta normativa fue complementada por la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que especifica que el SMVM es la remuneración mínima que debe recibir un trabajador sin cargas familiares por su jornada laboral completa, cubriendo necesidades como alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento. El concepto de “vital” se refiere a que el salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades esenciales del trabajador y su familia. Por su parte, “móvil” implica que el valor del salario debe ajustarse periódicamente para evitar que pierda poder adquisitivo debido a las variaciones en los precios de los productos y servicios.

No obstante, el piso salarial no solo afecta a los trabajadores registrados, sino que también se utiliza como referencia para determinar los ingresos de los trabajadores informales y el monto de diversas prestaciones sociales, como las asignaciones familiares y las cuotas alimentarias para hijos. La última actualización del SMVM fue definida por el Gobierno en diciembre de 2024, luego de que el sector empresarial y los sindicatos no llegaran a un acuerdo.

Fue así como el Poder Ejecutivo fijó por decreto que desde el 1° de diciembre de 2024 el monto a percibir por los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo sería de $279.718. En línea con esto, también se determinaron el resto de los pisos salariales que estarían vigentes en los meses siguientes. En el caso de enero de 2025, la cifra fue de $286.711; en febrero de 2025, el monto subió a $292.446; mientras que en marzo creció hasta los $296.832.

Para los trabajadores jornalizados, se determinó que en diciembre recibirían un incremento de $1.399 por hora. Asimismo, a partir de enero, el valor por hora fue de $1.434, en febrero alcanzó lo $1.462, y en marzo subió a $1.484 por hora.

Con información de TN e Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR