Con un provocativo comunicado, un empresario anunció adelantos por $ 2.000.000 para sus empleados

En medio del conflicto sindical que mantiene paralizados a más de 100 barcos de la flota tangonera congeladora, la empresa pesquera Conarpesa anunció adelantos por hasta $ 2.000.000 para marineros que quieran embarcarse.

El anuncio fue realizado a través de un provocativo comunicado, con duras críticas al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). El texto lleva la firma de Fernando Álvarez Castellano, presidente de la empresa.

“Viendo que este conflicto se va a alargar, teniendo de rehenes a nuestro personal por parte del SOMU, sin concederles libertad de acción y menos ayudándoles económicamente, y en vísperas de la Semana Santa y poder disfrutarlas con las familias de una forma un poco más llevadera tomó la siguiente determinación: concederles un anticipo a devolver cuando les dejen trabajar de hasta 2.000.000 de pesos”, detalla el comunicado de la firma.

Álvarez Castellano afirmó que el monto del adelanto dependerá del historial de cada marinero en la empresa y de otros ítems como antigüedad y buen desempeño. “Será a pedido de ellos y para dar una idea, si un hombre lleva, por ejemplo, más de 6 o 7 años de antigüedad y buen desempeño tendrá derecho a los 2.000.000, incluso, menos años”, explicó.

Sobre quienes no podrán recibir el adelanto, señaló: “En la otra punta, lleve lo que lleve, si está sindicalizado o desembarcado de oficio en el último año (desde enero 2024) o mal desempeño, será cero anticipo! Por ejemplo, los famosos desembarcados de oficio porque en el último momento por pedido del SOMU (fiesta del pescador…..) provocando daños económicos importantes, será cero”.

Lejos de buscar poner paños fríos al conflicto con el sindicato, agregó: “Yo no cuido el trabajo de nadie, yo lo doy. Tengo que premiar la fidelidad y no premiar (que no significa castigar porque nada los saco)al que no defiende su puesto de trabajo por pedido del Somu o mal desempeño. Espero que el SOMU compense la ‘fidelidad de sus compañeros’”.

Por último agregó una post data que alude a las críticas recibidas por sus vínculos con el automovilismo. “Ese dinero es de las carreras que no podré asistir en mi recuperación y creo que es una buena forma de cederla a préstamo para tal fin. Yo no voy a dejar a mi gente en banda nunca, ustedes siempre. RESPETO SIEMPRE, MIEDO NUNCA”.

EL CONFLICTO QUE MANTIENE PARALIZADA LA PESCA

El conflicto en el sector pesquero continúa profundizándose a medida que correr los días. Mientras 100 barcos tangoneros siguen amarrados en los muelles de Puerto Madryn, Mar del Plata y Puerto Deseado, desde las cámaras empresariales afirman que ya se perdieron más de US$ 100 millones en exportación.

Tal como contó ANDSUR, el conflicto incluye reclamos al Gobierno nacional y una dura discusión entre empresarios y trabajadores. Ese combo provocó que sólo un barco comenzará a pescar desde que se habilitó la zafra de langostino en aguas nacionales, el 17 de marzo. Fue el buque BP Mar Sur, que partió desde Mar del Plata.

Distintas entidades de la industria pesquera firmaron un comunicado en el que el sector atraviesa una de “las crisis más profunda de su historia”, con costos que superan el precio de venta. Esa situación, afirman, está determinada por un convenio colectivo de trabajo que tiene 20 años de vigencia y no se actualizó pese a la caída de los precios internacionales, donde el kilo de langostino varió su cotización de 12 a 5,5 dólares.

En ese contexto, las cámaras que nucléan a la flota de tangoneros congeladores buscó reducir un 30% los valores de referencia del Convenio Colectivo de Trabajo, en una medida que impactaría en el salario final de los trabajadores.

La propuesta fue rechazada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), por lo que las negociaciones siguen estancadas.