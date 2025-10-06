Con un gran 2x1, un supermercado sorprendió con ofertas en los productos más buscados y se volvió viral

La búsqueda de precios, la comparación de ofertas y la optimización de los gastos se convirtieron en una práctica habitual para la mayoría de los argentinos. En medio de este escenario, cualquier oportunidad de ahorro es recibida con gran interés, y una reciente campaña de Carrefour no fue la excepción. La promoción, que ofrece importantes beneficios, fue destacada por la creadora de contenido Tami Alonso, conocida en redes como @gangas.tips, lo que provocó una reacción masiva de los consumidores.

La influencer, que cuenta con una comunidad de casi 300.000 seguidores, compartió la información sobre un beneficio de 2x1 en la cadena de supermercados, generando un notable revuelo y llevando a miles de personas a interesarse por la mecánica para acceder al descuento.

Cómo acceder al beneficio: paso a paso

Lejos de ser un sistema complejo, el acceso a la promoción se gestiona íntegramente desde el teléfono celular , aunque requiere seguir una serie de pasos específicos. Según detalló Alonso, el procedimiento es el siguiente:

Descargar la aplicación: El primer paso consiste en descargar la aplicación oficial “Mi Carrefour” desde la tienda virtual del celular (como Play Store para Android o App Store para iOS). Crear un usuario: Una vez instalada la app, es necesario registrarse con datos personales para crear una cuenta de usuario. Activar los cupones: Dentro de la plataforma, el usuario debe dirigirse a la sección específica de cupones. Allí encontrará las distintas ofertas disponibles, las cuales debe activar manualmente una por una para que queden asociadas a su perfil. Presentar el DNI en la caja: Al momento de realizar el pago en la sucursal física, el cliente solo necesita informar su número de DNI. El sistema reconocerá los cupones previamente activados y aplicará el descuento de forma automática sobre los productos seleccionados.

La clave del ahorro: acumulación con descuentos bancarios

Uno de los puntos más destacados de esta campaña, y que la diferencia de otras promociones, es su compatibilidad con otros beneficios. La propia influencer aclaró que los cupones 2x1 de la aplicación son completamente acumulables con los descuentos que ofrecen las distintas entidades bancarias en días específicos.

Esta información fue rápidamente validada por los propios consumidores. Una seguidora compartió su experiencia concreta en los comentarios del posteo: "Fui el miércoles, 2x1 más 30% de descuento con BNA", escribió, en referencia al beneficio ofrecido por el Banco Nación Argentina. Este testimonio demostró que la combinación de ambas promociones permite un ahorro significativo en el ticket final.

Las reacciones positivas se multiplicaron en la publicación. "Lo vengo usando, muy bueno", expresó un usuario. Otro aportó un caso de éxito específico: "Es muy bueno, aproveché el 2x1 en gaseosas y fue un mil". La repercusión y las experiencias compartidas confirmaron la veracidad y el atractivo de la oferta.

Productos incluidos y vigencia de las ofertas

La lista de artículos que forman parte de la promoción es extensa y abarca diversas categorías, lo que permite a los clientes aprovechar el beneficio en distintas áreas de su compra habitual. Entre los productos incluidos se encuentran alimentos congelados, artículos de higiene personal, productos de desayuno como cafés y galletitas, artículos de limpieza, una selección de quesos untables, golosinas e incluso juguetes .

No obstante, es fundamental prestar atención a un detalle clave: los cupones tienen una fecha de vencimiento. La influencer recomendó a los interesados ingresar periódicamente a la aplicación para verificar la vigencia de cada oferta, ya que estas se actualizan y pueden variar con el tiempo.