Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). Periodista especializado en temas de Energía (Petróleo) y otros vinculados a la economía regional para ADNSUR. Cubre temas vinculados al ámbito judicial, político e información general. Conductor del programa 'Actualidad 2.0', por radio Del Mar.

En medio de la incertidumbre que atraviesa la economía argentina, el economista Alejandro Jones, integrante del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, analizó las últimas medidas financieras y sus posibles consecuencias de corto y mediano plazo.

Con lenguaje técnico, pero con ejemplos simples, advirtió que lo que ocurre con el dólar y con la emisión de dinero responde más a decisiones políticas que a un plan económico consistente, al tiempo que evaluó las consecuencias que podrían acumularse con las condiciones actuales.

*Una familia endeudada como espejo de la economía*

Para explicar la situación, Jones recurrió a una metáfora cotidiana: “es como si en casa cobráramos un sueldo, tuviéramos deudas en la tarjeta y además le debiéramos dinero a amigos. Durante un tiempo logramos renovar esos préstamos, pero la bola se hizo tan grande que ahora hubo que empezar a pagar todo de golpe”, precisó, en diálogo con Actualidad 2.0.

Eso fue lo que ocurrió con las “letras” del Banco Central, una especie de deuda de corto plazo que el gobierno venía renovando con los bancos y fondos de inversión. En las últimas semanas decidió dejar de refinanciarlas y cancelarlas con emisión monetaria. ¿La consecuencia? La base monetaria prácticamente se duplicó en apenas dos meses.

Sin embargo, explicó, esto no se tradujo directamente en inflación porque, al mismo tiempo, el gobierno busca “esterilizar” esa emisión, elevando la tasa de interés, apuntando a hacerla más atractiva, para captar los pesos emitidos y evitar que vayan hacia el dólar.

Dólares, plazos fijos y tasas récord

La emisión masiva disparó el temor de los ahorristas, que buscaron refugio en el dólar. Ante esa presión, el gobierno reaccionó con una suba abrupta de las tasas de interés para tentar a quienes tenían pesos a quedarse en plazos fijos.

Ese movimiento alivió momentáneamente la demanda de divisas, pero generó otro efecto: encareció el crédito y deterioró la rentabilidad de los bancos, que ahora reclaman al Banco Central por la magnitud de los cambios en los encajes.

En palabras simples, los encajes son la parte del dinero que los bancos están obligados a guardar en el Banco Central y no pueden prestar. Funciona como un “colchón de seguridad” para evitar que todo lo que los clientes depositan vuelva al mercado convertido en nuevos créditos. Al subir ese porcentaje (del 20% a más del 50%), el gobierno buscó “secar” de golpe la plaza de pesos, aunque con el costo de frenar la rentabilidad del sistema financiero.

*10.000 millones de dólares y “La Odisea de los Giles”*

En paralelo, cuando el dólar rozó los 1.400 pesos, el Gobierno decidió intervenir directamente en el mercado vendiendo reservas, pese a que había prometido no hacerlo.

Según Jones, sólo en los últimos cinco meses se perdieron 10.000 millones de dólares de reservas, es decir, casi todo lo que había ingresado como desembolso extraordinario del FMI. “De esos 12.000 millones de dólares frescos que llegaron, ya no queda casi nada en las reservas”, advirtió el economista.

Es decir que el préstamo, otra vez, sirvió para que quienes tienen alto poder de compra de divisas, con capacidad incluso de fuga al exterior, pudieron quedarse con dinero que engrosará la deuda del país.

La comparación inevitable es con la película “La Odisea de los Giles”. Allí un grupo de ahorristas veía cómo su dinero era usado en maniobras financieras mientras ellos quedaban con la deuda. Algo parecido ocurre ahora: quienes tienen capacidad de ahorro compran dólares a precio subsidiado, los resguardan afuera y la deuda que se genera para financiar ese proceso queda para toda la sociedad.

Un giro político, no técnico

Jones subrayó que el cambio de rumbo responde a la meta política del Presidente para llegar a las elecciones del 26 de octubre con un dólar contenido y una inflación en torno al 2% mensual. Se trata de una estrategia transitoria, que en noviembre -según se anticipó a los bancos internacionales- debería volver a la política monetaria original de “emisión cero”.

Para el economista, este viraje tiene un costo: “la gente percibe que el Gobierno hace lo contrario de lo que prometió, entonces desconfía y se cubre en el dólar. Aunque el rendimiento financiero sea bajo, lo que pesa es la expectativa de devaluación”.

¿Qué puede pasar después de octubre?

La gran pregunta es qué ocurrirá tras las elecciones. Jones proyecta que, al disiparse la tensión electoral, la presión sobre el dólar bajará y el gobierno intentará retomar su plan original de ajuste monetario. Sin embargo, advirtió que el verdadero límite no está sólo en la política cambiaria, sino en la falta de inversiones.

“El plan no cierra sin un fuerte ingreso de inversiones que impulsen las exportaciones. El esquema financiero puede ordenar las cuentas por un tiempo, pero sin crecimiento real la economía vuelve a chocar con las mismas restricciones”, explicó.

¿Un dólar a 1.500 en noviembre?

Jones indicó que pese a que todo el esfuerzo del gobierno apunta a sostener un techo en torno a 1.300/1.400 pesos, aunque en términos efectivos ya se habla de un dólar a 1.500 hacia noviembre, considerando los ajustes acumulados.

Según explicó, el propio esquema del gobierno lleva a proyectar un dólar en torno a los 1.500 pesos hacia noviembre, al considerar que el tipo de cambio oficial se viene ajustando en promedio un 1% mensual desde enero, lo que acumulado ya representa entre un 8% y un 10%. Con ese ritmo, el “techo” que el Gobierno busca sostener en los 1.300/1.400 pesos se corre naturalmente hacia arriba: “Ya estamos hablando de un dólar de 1.500 y monedas”, sintetizó.

El margen para una devaluación brusca se reduce si la demanda de dólares cede, pero no puede descartarse que el tipo de cambio encuentre un “nuevo equilibrio” en valores superiores.

Lo que queda para el bolsillo

En lenguaje llano, el escenario inmediato se resume en tres claves:

-Más pesos en la calle por la emisión de las últimas semanas, aunque el Gobierno intenta “esterilizarlos” con tasas altas y encajes más duros. Esto encarece el crédito y el costo del dinero, lo que afecta a personas particulares como también a las empresas, a la hora de financiarse en el día (con altísimo costo de giro en descubierto, por ejemplo).

-Presión cambiaria hasta octubre, con oscilaciones en torno a los 1.400 pesos y riesgo de nuevas intervenciones oficiales.

-Incertidumbre post electoral, donde todo dependerá de si el gobierno logra retomar un plan consistente y, sobre todo, atraer inversiones que hoy no aparecen.

En definitiva, lo que vivimos en estas semanas es, como sintetiza Jones, una economía en piloto electoral: las decisiones se toman para ganar tiempo hasta las urnas, no para resolver los problemas de fondo.