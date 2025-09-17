El Gobierno nacional avanza con una medida que busca modificar uno de los aspectos más sensibles de la medicina prepaga: el uso de los aportes de los afiliados.

La relación entre los usuarios, las empresas prestadoras y el Estado se tensó en los últimos años, especialmente tras los fuertes aumentos de las cuotas y las críticas por la falta de transparencia en el uso de los fondos provenientes de la seguridad social.

El nuevo paso del Gobierno se inscribe en un contexto en el que se busca reducir la intervención estatal y promover mayor competencia en el sector, aunque también responde a la presión social generada por los incrementos acumulados en los planes de salud y los reclamos de quienes sienten que aportan más de lo que reciben. En ese escenario, el Ejecutivo decidió eliminar una normativa que permitía a las empresas del sector retener el excedente de los aportes realizados por sus afiliados.

El anuncio fue realizado el pasado martes 16 de septiembre por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. Allí informó que el Ministerio de Salud, en coordinación con la Superintendencia de Servicios de Salud, eliminará un artículo contenido en el anexo de la resolución 2400/2023, emitida en los últimos días del gobierno de Alberto Fernández.

Adorni explicó que ese artículo había sido un favor que Sergio Massa le hizo a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral.

La cláusula que será derogada había modificado el decreto 576/1993 y establecía que, en caso de que los aportes de un afiliado superaran el valor mensual de su plan, el excedente quedaba para la empresa de medicina prepaga. Es decir, no se devolvía ni podía ser utilizado a cuenta del afiliado.

Desde el Ministerio de Salud ejemplificaron el funcionamiento del sistema actual señalando que, si una persona aportaba $100 y su plan valía $80, la diferencia quedaba a favor de la prepaga.

Según datos oficiales, alrededor de 1.800.000 personas se vieron afectadas por esta mecánica en los últimos dos años, ya que no pudieron acceder al total de sus aportes.

QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA RESOLUCIÓN

Con la derogación del artículo, las empresas de medicina prepaga deberán permitir que el excedente de los aportes sea acreditado a favor del afiliado. Además, estarán obligadas a discriminar en sus facturas cuánto recibe cada persona en concepto de subsidios automáticos, para garantizar la transparencia y el control por parte de los usuarios.

La medida, enmarcada dentro del proceso de desregulación que impulsa el Gobierno de Javier Milei, busca reducir los costos para los afiliados y transparentar la relación entre aportes y servicios, al mismo tiempo que revierte una disposición que el oficialismo actual considera arbitraria y beneficiosa para las empresas.

LA RESOLUCIÓN DEROGADA Y SU IMPACTO

La resolución 2400/2023, firmada por la gestión anterior, establecía las cláusulas mínimas que debían incluir los contratos entre las prepagas y sus afiliados. En su cláusula 12 se especificaba que los aportes provenientes de la seguridad social o del monotributo debían ser utilizados para cubrir la cuota, pero no podían ser acreditados ni devueltos al afiliado en caso de que sobrara un monto.

Esta norma impedía que el excedente pudiera utilizarse como saldo a favor, lo que, en la práctica, dejaba esos fondos en manos de las empresas prestadoras.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR