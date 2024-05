Desde las primeras horas de este jueves 9 de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA, convocó a un paro nacional en rechazo de la Ley Bases y la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En relación a esta medida de fuerza, ADNSUR conversó con Sebastian Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, quien señaló: “no compartimos el posicionamiento que lleva este paro, entendemos que no están dadas las circunstancias como para parar”, y agregó que “hoy parar un día es como si vos te salteas un día de sueño, no lo recuperas ni al día siguiente, ni el posterior, ni el mediano plazo”, ejemplificó.

COMERCIO EN COMODORO

“Hoy en la situación en que encontramos a la mayoría de las pymes y no tan pymes -algunas empresas grandes también- con una caída muy grande de actividad, de flujo de gente, de intercambio económico, no están dadas las condiciones para un paro, posicionándonos en la vereda que queramos, no tenemos que permitir que la ideología nos tape el bosque. El bosque es una realidad que nos marca que no hay condiciones objetivas para parar ningún tipo de actividad”.

Y agregó, “yo soy muy crítico con aplicar la ideología a todos los aspectos, cuando hablamos de defensa del trabajo, de derechos, hay que despojarse de todo eso y valorarlo con un criterio objetivo”, indicó Aguirre. En ese sentido, sostuvo “hoy una defensa de derechos de la manera que se está llevando a cabo, creo que tiene un componente muy sectorial. Entendemos las realidades de los sindicatos de la entidad madre que los nuclea, que es la CGT, pero a mi modo de ver, hoy defendés solamente a aquellos trabajadores que están formalizados y registrados en cada una de las actividades en las que están encuadradas, y nos estamos olvidando de la precarización”, manifestó.

DERECHOS LABORALES CONQUISTADOS

En otro orden de cosas, Aguirre destacó que “hay algo vemos como muy bueno y es muy importante que se conserve, que es que todos los empleados perciben por año 13 sueldos”. “Es una herramienta formidable de consumo y de un montón de características”, consideró.

Sin embargo, recordó “cuando nosotros sumamos los días laborables, los que son de descanso, los días feriados, los feriados puentes, las vacaciones y le sumamos los paros, estamos teniendo un promedio que no llegamos a 10 meses de trabajo”, detalló.

“Este tipo de cosas para nosotros son intocables y son inviolables, pero no tenemos que olvidarnos de eso”, agregó. Y explicó, “hoy cualquier empleador está apretado con la necesidad -por un lado- de generar condiciones favorables para que su actividad siga creciendo, se siga desarrollando, poder dar más empleos, cosa que no está pudiendo sostenerse, hoy es una situación realmente compleja”.

LOS MOTIVOS DEL RECLAMO

En relación a los motivos del paro general, Aguirre remarcó que “en líneas generales hay ciertas cosas en las que acompañamos el reclamo, por ejemplo, entendemos que esta decisión de bajar el piso de ganancias es altamente perjudicial para nuestra región -entre otras cosas- porque es una aspiradora de dinero que va a la zona central, a Buenos Aires, al poder central y no vuelve”.

Esto último, “impacta fuertemente en el consumo, la gente percibe menos dinero, tiene menor poder adquisitivo, no se produce el círculo virtuoso donde el dinero viaja mano en mano, porque directamente se va”, concluyó.