En las últimas horas, un exministro de Economía lanzó críticas contundentes contra la gestión económica del Gobierno y presentó un análisis estructurado sobre los desafíos actuales que enfrenta el país.

En ese marco, dejó una serie de propuestas clave y recomendaciones urgentes para encaminar la economía, enfocadas en reformas monetarias, cambiarias y financieras.

Se trata del exministro de Economía Domingo Cavallo, quien publicó un extenso análisis en su blog personal en el que cuestionó con dureza el enfoque monetario, financiero y cambiario del Gobierno de Javier Milei, y advirtió que sin un sistema basado en la convertibilidad del peso, la economía no podrá estabilizarse ni crecer.

Cavallo calificó de “paradójico” que el presidente, quien construyó su campaña sobre la idea de una dolarización, haya permitido que se mantengan “los controles e intervenciones casuísticas y discrecionales que durante 21 años (del 2002 al 2023, excepto durante 2016 y 2017) condujeron a la alta inflación y a la desorganización completa de la economía”.

Cavallo sostuvo que desde el fin de la convertibilidad en 2002, el problema no fue el tipo de cambio flotante, sino que “el peso haya dejado de ser una moneda convertible”. Y recordó que la esencia de un sistema de convertibilidad es “el libre movimiento de capitales, permitiendo a personas físicas y jurídicas elegir la moneda para ahorrar, invertir, y endeudarse”, asegurando así la protección de los inversores contra “trampas” del sistema.

Asimismo, afirmó: “No puede haber moneda convertible si existe un déficit fiscal no financiable con colocación de deuda voluntaria a tasas reales de interés que no superen el ritmo de crecimiento de la economía”.

Aunque reconoció como positivo “el énfasis del gobierno en eliminar de cuajo el déficit fiscal”, cuestionó la forma en que se intentó bajar la inflación rápidamente:

“El error ha sido haber utilizado la inconvertibilidad de la moneda para conseguir una caída de la tasa de inflación más rápida, aplicando controles de cambio a la vieja usanza y dictando el tipo de cambio oficial sin acumular reservas propias y con manejos muy discrecionales y erráticos de la política monetaria”.

Cavallo alertó que, si bien hubo una recuperación entre abril de 2024 y abril de 2025, con un crecimiento del 5 al 6% anual, “el nivel de actividad económica está estancado desde el mes de marzo”. También subrayó la debilidad cambiaria:

“La expectativa del mercado es que el tipo de cambio superará el techo de la banda a fines de 2025”.

Y agregó que los problemas actuales “no pueden atribuirse solamente al riesgo KUKA ni a las embestidas de la oposición en el Congreso, sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico”.

Entre ellas, mencionó:

No acumular reservas propias durante 2024.

El reemplazo de LELIQs por LEFIS.

El uso excesivo de encajes bancarios para financiar al Tesoro, generando una drástica contracción del crédito al sector privado.

Un aumento “extravagante” de las tasas reales de interés.

LA PROPUESTA DE UN NUEVO SISTEMA MONETARIO, FINANCIERO Y CAMBIARIO

Domingo Cavallo presentó una batería de medidas concretas para implementar un nuevo esquema monetario basado en la convertibilidad del peso, que, según su visión, permitiría estabilizar la economía y generar condiciones reales de crecimiento.

Entre los principales lineamientos, propone prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, tanto del gobierno nacional como de las provincias y municipios. La única emisión permitida, sostiene, debería destinarse a la compra de reservas internacionales o a operaciones de mercado abierto en el ámbito secundario de los títulos públicos.

Asimismo, plantea la necesidad de eliminar todos los controles de cambio y declarar la libre convertibilidad del peso, permitiendo que los agentes económicos elijan libremente la moneda en la que desean operar, ahorrar o invertir.

Otro punto clave de su propuesta es permitir la intermediación financiera en dólares y en cualquier otra moneda convertible, bajo las mismas condiciones que se aplican al peso. Los bancos, según Cavallo, deberían estar habilitados para recibir depósitos en múltiples monedas y otorgar créditos a partir de esos fondos, respetando encajes que definirá el Banco Central.

El financiamiento dirigido al sector privado, según el ex ministro, debería canalizarse hacia créditos para consumo, hipotecas, préstamos personales y financiamiento a PyMEs, mientras que el crédito para grandes empresas debería provenir exclusivamente del mercado de capitales.

Finalmente, Cavallo sostiene que el tipo de cambio debe determinarse libremente en el mercado, permitiendo la intervención del Banco Central únicamente en situaciones excepcionales, bajo un plan previamente anunciado, y complementado con herramientas como el manejo de encajes y las operaciones de mercado abierto.

Cavallo también reconoció condiciones favorables para avanzar, como la aprobación del presupuesto, la mejora en las exportaciones y el posible impacto del RIGI. Pero insistió en que la prioridad debe ser clara: “La que no puede demorarse es la reforma monetaria, financiera y cambiaria que asegure convertibilidad del peso”.

Finalmente, planteó una advertencia con tono optimista: “Si el gobierno es capaz de legislar y explicar con convicción los rasgos del nuevo sistema monetario, cambiario y financiero, no tiene por qué temerle al aumento del tipo de cambio que resultaría de la normalización del mercado financiero y de capitales y que a su vez provocaría una fuerte baja de las tasas de interés”, cerró

