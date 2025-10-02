En una jornada que describió como un "maravilloso día en Rada Tilly, frente a la playa", el consultor Carlos Canudas llegó a Comodoro Rivadavia para participar en la Expo Industrial, luego de un aterrizaje que ameritó un aplauso para el piloto por el temporal de viento. Su visita tuvo un objetivo claro: presentar el sistema de franquicias como una alternativa viable para el desarrollo y la transformación económica de una ciudad históricamente ligada a la industria petrolera.

Canudas destacó la importancia de una visión a largo plazo para la región. "Vos sabés que ayer tuve la oportunidad de hablar con mucha gente de acá y vi la necesidad de que Comodoro tenga que hacer un plan estratégico para ver cómo se transforma, ¿no? Hacia dónde querer ir", reflexionó el experto. En este contexto, su participación en la exposición este jueves 2 de octubre de 14 a 15 h, busca ser un aporte concreto. "Yo voy a hacer mi pequeño aporte tratando de mostrarle cómo funciona el sistema de franquicia y a ver si pueden traer marcas nacionales, e incluso que algunas marcas de aquí puedan desarrollarse como franquicia y poner sus puntos de venta en otras partes del país", explicó.

CLONAR UN NEGOCIO O INVERTIR DE FORMA SEGURA

Durante su charla, programada a las 14 horas, Canudas se propuso ofrecer una visión práctica y directa sobre lo que implica el sistema de franquicias, tanto para quien posee un negocio exitoso como para quien busca invertir. Desde la perspectiva del empresario, lo definió como "clonar un negocio". Explicó que "en vez de crecer con sucursales propias, lo hace con capital y con gestión de terceros. Le otorga la marca, le enseña cómo operar, trata de capacitarlo, entrenarlo y abastecerlo en muchos casos. Entonces, estamos replicando el negocio en otros lugares".

Para el inversor, en cambio, representa una vía más protegida para iniciar una actividad comercial. "Desde el punto de vista del inversor, te diría hoy que es la mejor forma, o por lo menos la más segura, de emprender. Porque tenemos una marca que ya es conocida, con productos que fueron aprobados por la gente, con alguien que te está capacitando permanentemente, que se ocupa de la innovación y del desarrollo de los nuevos productos. Así que es bastante interesante", detalló Canudas.

UN NUEVO PROYECTO REGIONAL

La visita de Canudas a Comodoro Rivadavia resultó ser el germen de una nueva iniciativa. El consultor anunció la creación de un programa innovador que surgió de una reunión durante su corta estadía. "Ayer, con una gente importante de acá, decidimos que vamos a generar un programa que se llama 'Franquillando Patagonia'", reveló.

El proyecto tiene un alcance regional y un objetivo ambicioso. "Vamos a hacer una especie de rutas por distintas ciudades, divulgando lo que es la franquicia, desarrollando franquicias de empresas que son conocidas en cada una de estas ciudades y comercializando la franquicia", detalló sobre la iniciativa que, según contó, se gestó de manera espontánea durante una cena en un conocido restaurante local.

De esta manera, la participación de Carlos Canudas en la Expo Industrial, que comienza este jueves hasta el sábado inclusive, no solo sirvió para educar sobre un modelo de negocios con gran potencial de crecimiento, sino que también dejó noticias de alto impacto para el comercio local y sentó las bases para un proyecto concreto. "Franquillando Patagonia" nace con la promesa de transformar a las marcas más queridas de la región en franquicias exitosas, abriendo una nueva puerta para el desarrollo económico del sur argentino, más allá de sus industrias tradicionales.