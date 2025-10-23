El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a las repercusiones en materia económica a partir de la cotización del dólar que superó los $1.500 y aseguró que se encuentra “más que cómodo” con este valor de la divisa norteamericana.

“Está arriba (de la banda), por eso estamos en exportaciones récord, porque el tipo de cambio, lejos de ser bajo, es más bien alto”, explicó sobre la conformidad con este valor. Además, resaltó que “la moneda es un reflejo que muestra si la economía está ordenada o no”.

Aguinaldo, aumento y bono: ANSES confirmó triple pago para jubilados y pensionados en diciembre de 2025

El titular del Palacio de Hacienda descartó de plano que se modifique el esquema de bandas de flotación luego de las elecciones del domingo. “Es un cuento, ya hemos visto esto varias veces. Durante nuestro mandato tratan de instalar cosas que no son ciertas”, afirmó.

Y en este marco, el funcionario defendió el esquema actual: “Tenemos un Banco Central perfectamente capitalizado, fundamentos económicos que Argentina no tuvo nunca y un soporte financiero sin precedentes. El país más importante del mundo está diciendo ‘quiero que le vaya bien a los argentinos’”.

Oficializaron el cierre de todos los bancos argentinos por cinco días y no se venderán dólares

El ministro explicó que, mientras la divisa se mantenga dentro de los límites establecidos, el Gobierno no intervendrá: “Mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera. Si va a uno de los extremos, actuamos. No me enojo con quienes compran a $1.200 ni con los que compran a $1.500”.

También aclaró que el dólar paralelo seguirá moviéndose y que el Tesoro de Estados Unidos continuará comprando cuando considere que el precio es razonable.

Por otra parte, Caputo adelantó que el Gobierno trabaja para facilitar otros 20.000 millones de dólares en financiamiento, aunque evitó brindar detalles. “Todas las herramientas financieras están sobre la mesa, y Estados Unidos las va a usar para que a los argentinos les vaya bien”, aseguró, según publica Infobae.

ANSES confirmó cuatro beneficios para jubilados y pensionados: cobrarán más de $850.000 en diciembre

Finalmente, subrayó la importancia de mantener el rumbo económico tras las elecciones: “Argentina necesita mostrarle al mundo que sigue por el camino correcto. Todos los ojos están puestos en el país porque lo que hicimos es muy difícil y poco frecuente”.