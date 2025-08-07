En contextos económicos marcados por la inflación y la incertidumbre, proteger el valor del dinero se vuelve una prioridad para muchas personas.

Ahí es donde instrumentos financieros tradicionales como el plazo fijo cobran relevancia. Se trata de una herramienta sencilla y accesible, que permite a los ahorristas obtener un rendimiento a cambio de mantener su dinero inmovilizado por un período determinado.

El plazo fijo es especialmente valorado porque ofrece una tasa de interés estable y conocida de antemano, lo que brinda previsibilidad en tiempos donde otras inversiones pueden resultar más riesgosas o volátiles. Si bien no suele superar ampliamente la inflación, muchas personas lo eligen como una forma de evitar que sus ahorros pierdan valor, sobre todo si no tienen experiencia en otras alternativas de inversión.

Además, con el desarrollo de canales digitales, hoy es posible constituir plazos fijos de forma electrónica, lo que facilita el acceso y gestión de estos instrumentos desde cualquier lugar. En ese sentido, el plazo fijo continúa siendo una opción clave para pequeños y medianos ahorristas que buscan cuidar su dinero y obtener un rendimiento básico sin exponerse a grandes riesgos.

En agosto de 2025, los principales bancos del país actualizaron sus tasas, mejorando los rendimientos para quienes buscan invertir a corto plazo. De esta manera, se conoció cuanto puede ganar una persona si coloca $1.000.000 a 30 días en agosto de 2025.

CUÁLES SON LOS RENDIMIENTOS, SEGÚN EL BANCO

Banco Nación (37%): $30.410,96

Banco Santander (33%): $27.123,29

Banco Galicia (36,25%): $29.589,04

Banco BBVA (35%): $28.767,12

Banco Macro (33,5%): $27.508,21

Banco Credicoop (35%): $28.767,12

ICBC (34,6%): $28.417,80

OTRAS OPCIONES CON TASA ONLINE PARA NO CLIENTES

Banco BICA (37%): $30.410,96

Banco CMF (38%): $31.170,41

Banco Provincia de Córdoba (38%): $31.170,41

Banco Hipotecario (no clientes, 39%): $31.930,14

Banco Reba (39%): $31.930,14

Entre otros bancos con tasas que van del 22% al 39%.

Estos montos son aproximados y pueden variar según las condiciones específicas de cada banco.

PASO A PASO COMO CREAR UN PLAZO FIJO

Ingresá a la app móvil o al homebanking de tu banco. Buscá la sección “Inversiones” o “Plazo Fijo”. Ingresá el monto a invertir (por ejemplo, $1.000.000). Seleccioná el plazo de 30 días. Confirmá la operación.

Al finalizar el plazo, el capital más los intereses se acreditarán automáticamente en tu cuenta.

