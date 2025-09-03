Cajeros automáticos: cuánto efectivo se puede retirar por día y cómo ampliar el límite

El efectivo sigue siendo un recurso central en la economía argentina, más allá de la expansión del uso de tarjetas y billeteras virtuales. Muchos consumos cotidianos y operaciones aún dependen de contar con billetes en mano, especialmente en aquellos casos donde se aplican descuentos, promociones o no existe otra alternativa de pago digital.

Por eso, conocer los límites de extracción de dinero en los cajeros automáticos se vuelve fundamental para organizar las finanzas personales.

Los topes para sacar efectivo no son iguales para todos los clientes . Cada banco determina un monto máximo, que depende del tipo de cuenta, el nivel de tarjeta de débito, y si la operación se realiza en un cajero propio o en redes compartidas como Banelco y Link. Además, algunas entidades permiten ampliar esos límites mediante la aplicación oficial, homebanking o billeteras digitales asociadas.

Crisis en bomberos de Rawson: la falta de fondos pone en riesgo la operatividad en temporada crítica

Aunque los cajeros automáticos son la vía más utilizada, existen alternativas como el servicio de Extra Cash, que habilita extracciones en supermercados, farmacias o cadenas de pago como Pago Fácil y Rapipago . Sin embargo, la disponibilidad de dinero suele estar sujeta al comercio y el monto máximo es mucho menor al de un cajero. En cambio, las terminales bancarias funcionan las 24 horas y todos los días del año, lo que les otorga una ventaja operativa clave.

A partir de septiembre de este año, los bancos ajustaron nuevamente sus límites diarios. El Banco Nación establece un tope general de $150.000 por día, aunque es posible ampliarlo hasta $500.000 gestionando el cambio desde la app BNA+ o el homebanking .

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

El Banco Galicia, por su parte, permite retiros de hasta $4.400.000 diarios sumando cajeros y terminales de autoservicio en sus sucursales. Con Token Galicia, el límite es $999.000, mientras que con un código generado en la app se pueden extraer hasta $250.000. En cajeros de otras redes, el máximo baja a $60.000.

En el caso del Banco Santander, los clientes con cuentas SuperCuenta, Infinity e Infinity Gold tienen habilitado un retiro de hasta $750.000 diarios con tarjeta de débito. Si se utiliza la modalidad sin tarjeta, el tope es de $300.000. Para clientes Platinum y Black, el límite asciende a $1.200.000, mientras que en el caso de empresas y Pymes, puede alcanzar los $3.000.000 por día.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

El Banco Macro habilita extracciones sin tarjeta de hasta $120.000 diarios en cajeros propios, con órdenes de hasta $30.000 cada una . En redes externas como Banelco o Link, el tope se reduce a $60.000 diarios. La operación puede repetirse hasta cinco veces en un mismo día y las órdenes generadas tienen una validez de siete días.

Por su parte, el ICBC establece un límite de extracción en cajeros de Red Banelco de hasta $550.000 diarios, aunque algunos clientes tienen un tope de $400.000 según su categoría. En cajeros de otros bancos dentro de la misma red, la cifra baja a $60.000.