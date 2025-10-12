En un contexto económico que sigue mostrando signos de fragilidad, las pequeñas y medianas empresas (pymes) minoristas continúan enfrentando importantes desafíos.

A pesar de que durante el año acumulan un crecimiento interanual, la realidad del mes de septiembre revela una caída en las ventas que no puede pasarse por alto. Este panorama refleja la incertidumbre que persiste en el consumo interno y las dificultades que atraviesan los comercios en un escenario económico complejo.

Las ventas minoristas de las pymes cerraron septiembre con una caída interanual del 4,2% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada el descenso fue del 2%. Sin embargo, en lo que va del año, el sector acumula un crecimiento del 5%, lo que muestra una realidad con altibajos y desafíos constantes.

Según un relevamiento entre comerciantes, el 55% aseguró que su situación económica se mantuvo similar a la del año pasado. No obstante, un 38% admitió haber sufrido un empeoramiento, cifra que creció tres puntos porcentuales respecto de agosto. Esto se traduce en una baja significativa de quienes percibieron mejoras, que se redujo al 7,2%.

En cuanto a las expectativas, el 47,6% de los comerciantes espera una mejora en el próximo año, mientras que un 41,5% cree que la situación se mantendrá estable y un 10,8% anticipa un empeoramiento. La mayoría, un 60,1%, considera que no es momento propicio para invertir, reflejando la prudencia que domina el sector en medio de la incertidumbre.

Los rubros más afectados fueron textil e indumentaria, con una caída interanual del 10,9%, y bazar, decoración y muebles, que registró un retroceso del 6,2%. En contraste, perfumería mostró un leve crecimiento mensual del 1,4%, y ferretería, junto con materiales eléctricos y de construcción, mantuvieron sus niveles de ventas sin cambios.

Este escenario refleja la fragilidad del consumo interno y el impacto que tienen la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento familiar y la falta de estímulos comerciales en la demanda.

Predomina una actitud de cautela y la esperanza de que la estabilidad económica se mantenga durante los próximos meses para poder revertir esta tendencia.

