El contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas generó una inmediata respuesta en los mercados.

Con el 99,22% de las mesas escrutadas, los datos oficiales de la Dirección Nacional Electoral indicaron que la fuerza liderada por el presidente Javier Milei se impuso con el 40,66% de los votos a nivel nacional. Un resultado que despertó entusiasmo entre los inversores y se tradujo en fuertes subas en los activos argentinos.

En la previa de la apertura de los mercados internacionales, las acciones y bonos argentinos que cotizan en Wall Street mostraron incrementos de hasta 35%. En las operaciones overnight y premarket, los ADRs de Banco Supervielle avanzaban 15,90%, los de Banco Galicia 12,90%, YPF 11,99%, Irsa 9,25% y BBVA 6,92%.

Los bonos soberanos también respondieron con fuerza, con subas que oscilaron entre el 20% y el 22%, impulsadas por la expectativa en torno a la recompra de títulos anunciada por el Gobierno la semana pasada.

EL DÓLAR Y LAS EXPECTATIVAS CAMBIARIAS

El tipo de cambio oficial abrirá este lunes a $1.515 para la venta en las pantallas del Banco Nación, tras una suba de $40 en la semana previa a los comicios. El dólar blue acompañó la tendencia y cerró en $1.525, mientras que en el segmento mayorista el valor inicial será de $1.492, con un techo de banda cambiaria de $1.494,04, según el Banco Central.

En el frente financiero, el dólar MEP se negoció el viernes anterior a $1.549,44, y el contado con liquidación (CCL) a $1.567,21. Durante el fin de semana, el dólar cripto, que opera incluso fuera del horario bancario, retrocedió un 9% y se posicionó cerca de los $1.450, una baja de unos $100 tras conocerse el resultado electoral.

LOS MENSAJES DE ESTABILIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO

Desde el equipo económico, las señales apuntan a la continuidad del actual rumbo. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el valor del dólar se mantendrá dentro de las bandas de flotación y que “el programa económico continuará sin cambios”.

El designado canciller, Pablo Quirno, reforzó el mensaje al afirmar: “No hay incertidumbre. No hay ningún tipo de cambio en el programa económico que venimos siguiendo desde diciembre de 2023”.

“No hay que mandarles ningún mensaje, hay que darles tranquilidad”, señaló Quirno respecto a la reacción de los mercados.

De esta manera, la primera jornada posterior a las elecciones se perfila con señales de confianza y con los mercados financieros en alza. El desafío para los próximos días será sostener el impulso y transformar la euforia inicial en una tendencia duradera que consolide la percepción de estabilidad y certidumbre económica.

