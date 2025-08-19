En una medida que apunta a simplificar la normativa vigente y a reducir los costos logísticos de la producción argentina, el Gobierno habilitó la libre circulación de bitrenes en todo el país.

Hasta este momento, estos vehículos de gran porte enfrentaban importantes restricciones operativas, con tramos limitados y permisos demorados. La nueva normativa busca cambiar esa lógica y facilitar un transporte más eficiente.

La Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo, autoriza la circulación de bitrenes, camiones con dos semirremolques articulados, en casi la totalidad de la red vial nacional. Según explicó el asesor presidencial Federico Sturzenegger, el objetivo es claro: “liberamos la circulación de bitrenes en todo el país, bajando los costos de la logística para la producción”.

Reestructuración total: el Gobierno disolvió la Comisión de Regulación del Transporte

Con la normativa anterior, los bitrenes de más de 25,5 metros solo podían circular por tramos muy específicos y desconectados, que representaban apenas un tercio de las rutas nacionales. “Un bitren que saliera de Buenos Aires no podía llegar a 13 de las 23 provincias, ¡ni haciendo todos los desvíos posibles!”, señaló Sturzenegger. Además, requerían permisos individuales de circulación que “en condiciones normales, demoraban meses en aprobarse”.

Las restricciones se justificaban por cuestiones técnicas como rotondas o curvas cerradas. Sin embargo, Sturzenegger consideró que eso no tenía lógica:

Llegan los productos importados a los supermercados: cuestan hasta 75% menos que los nacionales

“Hay calles angostas por las que un camión común no puede circular, puentes con capacidad máxima que son superados por camiones comunes, o alturas máximas que hay que observar, etc.; pero nada de eso lleva a la necesidad de exigir un permiso previo de circulación. ¿Por qué se pedía para los bitrenes? La verdad es que era incomprensible”.

La nueva norma, según explicó, da “un giro conceptual de 180 grados”. A partir de ahora, los bitrenes podrán circular sin diferenciación por tamaño, y solo se requerirá permiso en 55 curvas muy pronunciadas ubicadas en rutas montañosas de Salta, Jujuy, Tucumán y una en Chubut. En cuanto a los tramos afectados por la capacidad máxima de puentes, el único requisito será que el vehículo no supere el peso permitido, como ya ocurre con los camiones tradicionales.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Para facilitar su implementación, el Gobierno difundió un mapa interactivo con la capacidad de carga de cada puente de la red nacional.

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

Sturzenegger subrayó el impacto de esta medida sobre la competitividad del transporte. “Más carga por viaje permite menos viajes y menos combustible por tonelada: transportar más con menos ahora es posible. Menores costos son mayor productividad, y libertad para crecer. Un paso más cerca de la libertad que nos pide el presidente Javier Milei”.

Además, agradeció públicamente al equipo técnico que impulsó y desarrolló la norma. “Felicitaciones al Secretario de Transporte Luis Pierrini que inmediatamente abrazó la idea de este cambio, en su equipo gracias a Jorge Zarbo y Mariano Plencovich, todos del Ministerio de Economía de Luis Caputo. En el Ministerio de Desregulación, gracias a Santiago Franco, que tomó el trabajo y junto a Héctor Huici le dio forma a la propuesta que compartimos con la Secretaría de Transporte. En este cambio fue central también la contribución de Marcelo Campoy, Director de Vialidad Nacional. Gracias a todos por creer en la libertad”, concluyó.

Tres supermercados anunciaron que bajan un 15% los precios y los congelan por dos meses

Con información de X(@fedesturze), redactada y editada por un periodista de ADNSUR