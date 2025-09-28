En el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), que se desarrolla en el predio de La Rural, el Banco de la Nación Argentina presentó un paquete de beneficios especiales que incluye descuentos de hasta el 20% y amplias facilidades de pago en cuotas sin interés para una variedad de rubros turísticos.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la feria, el pasado sábado, encabezada por el presidente Javier Milei y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli. En ese escenario, el presidente de la entidad bancaria, Daniel Tillard, detalló las promociones diseñadas para los clientes que operen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Los beneficios en detalle

Las ofertas, que ya se encuentran disponibles, abarcan una amplia gama de servicios para viajeros:

Plazo fijo en Argentina: los 15 bancos que más pagan por $1.000.000 en 30 días

Agencias de turismo: 6, 9 y 12 cuotas sin interés en paquetes con destinos nacionales en los comercios adheridos.

6, 9 y 12 cuotas sin interés en paquetes con destinos nacionales en los comercios adheridos. Gastronomía: 20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, utilizando la plataforma “MODO BNA+”.

20% de descuento con un tope de $10.000 por compra, utilizando la plataforma “MODO BNA+”. Alojamiento (hotelería y hostería): 10% de descuento, sin tope de reintegro, y hasta 6 cuotas sin interés. También se ofrece la opción de 9 y 12 cuotas sin interés a través de “MODO BNA+”.

10% de descuento, sin tope de reintegro, y hasta 6 cuotas sin interés. También se ofrece la opción de 9 y 12 cuotas sin interés a través de “MODO BNA+”. Alquiler de autos: 6 o 12 cuotas sin interés mediante “MODO BNA+”.

6 o 12 cuotas sin interés mediante “MODO BNA+”. Balnearios: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

10% de descuento y 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Micros de larga distancia nacionales: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

10% de descuento y 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Productos regionales: 20% de descuento y 3 cuotas sin interés, con un tope de $20.000 por tarjeta por mes.

La FIT, un escenario clave para el sector

La Feria Internacional de Turismo se consolida como el punto de encuentro más importante de la industria en América Latina. Funciona como una plataforma que reúne a los actores más influyentes del turismo global, fomentando la creación de oportunidades de negocio, alianzas estratégicas y la proyección del futuro del sector.

El lanzamiento de estas promociones por parte del Banco Nación refuerza el apoyo al mercado interno y busca dinamizar la actividad turística nacional, aprovechando el impulso generado por la feria.

Para más información sobre las promociones y comercios adheridos, se puede consultar el siguiente enlace: