El presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, explicó que el programa apunta a aliviar la situación de trabajadores activos y jubilados con dificultades financieras. Las cuotas comenzarán a pagarse en diciembre y se podrán gestionar tanto en las sucursales como desde la app.

El presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, confirmó que ya está vigente el nuevo plan de refinanciación de deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales , acordado con el Gobierno provincial, que busca brindar alivio financiero a trabajadores activos y jubilados.

El programa contempla la posibilidad de refinanciar los saldos impagos de las tarjetas y los préstamos personales con plazos de hasta 5 o 6 años, según la situación crediticia de cada cliente. Además, ofrece 60 días de gracia, por lo que la primera cuota recién se abonará en diciembre.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

“Lo que buscamos con Nacho (Torres) es darle previsibilidad a la gente, aliviar la carga financiera y ordenar las cuentas familiares en un contexto macroeconómico difícil que se siente todos los días”, explicó Caballero, en diálogo con Actualidad 2.0.

El titular del Banco detalló que el plan está destinado a usuarios de todas las tarjetas de crédito del Banco Chubut —Visa, Mastercard y Patagonia 365—, y a quienes tengan préstamos personales con distintos grados de mora. “Dependiendo del atraso que tenga el cliente, se ofrecen alternativas de refinanciación con distintos plazos y beneficios”, precisó.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Tasas variables y beneficios frente al mercado

Caballero señaló que la refinanciación se realizará con una tasa variable de referencia (tasa BADLAR), que sigue la evolución de los plazos fijos mayoristas. “En este contexto de desinflación, la tasa variable es más conveniente que una fija, porque las tasas están bajando. Además, nuestras tasas siempre son más competitivas que las del resto del mercado”, aseguró.

El plan puede gestionarse de forma presencial en las sucursales del Banco Chubut o, en el caso de la tarjeta Patagonia 365, directamente desde la app o el home banking, lo que permite iniciar el trámite sin acudir al banco.

Créditos hipotecarios UVA: la línea sigue activa

Más de 300 trabajadores pedirán la quiebra de una histórica empresa láctea argentina que está en jaque

Consultado sobre los créditos hipotecarios UVA, Caballero confirmó que la línea se mantiene activa, a diferencia de otros bancos que la suspendieron. “Ya hicimos tres renovaciones. Hoy tenemos disponibles otros 15.000 millones de pesos para quienes busquen acceder a la casa propia”, explicó.

El único cambio reciente fue la reducción del plazo de devolución, que pasó de 20 a 15 años, debido al contexto de tasas altas, aunque no se descarta volver al esquema original cuando se normalicen las condiciones financieras.

Impacto de la crisis en la cuenca petrolera

El presidente del Banco también reconoció que existe “estrés financiero” en la región sur de la provincia, especialmente entre las pymes proveedoras de la industria petrolera, tras la salida de YPF.

Identificaron al joven que murió tras recibir un tiro en la cara en una estación de servicio de Comodoro

“Estamos asistiendo a muchas empresas de servicios, que son todas las pymes, para refinanciar pasivos y garantizar el pago de sueldos. Hay un contexto complejo, pero seguimos acompañando para que puedan sostener la actividad desde las distintas sucursales del Banco en Comodoro, para ayudar a atravesar esta etapa”, subrayó Caballero.

El nuevo programa de refinanciación del Banco del Chubut ya se encuentra disponible desde la semana pasada. Los interesados pueden consultar las condiciones en cualquiera de las sucursales o a través de los canales digitales oficiales de la entidad.