La reacción de los mercados al resultado electoral del domingo se profundizó durante la primera jornada hábil de la semana. Los activos bursátiles argentinos vivieron una euforia poco frecuente, en contraste directo con el rendimiento de los depósitos a plazo fijo, que en su mayoría se contrajo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires llegó a ubicarse en 2.480.000 puntos, impulsado por una fuerte demanda de acciones locales, que en algunos casos superaron el 20% de suba.

En el exterior, el fenómeno era aún más notorio. Los bonos Globales con legislación extranjera subieron hasta un 25%, mientras que los American Depositary Receipts (ADR) de bancos y empresas de energía alcanzaron variaciones de entre el 30% y el 50% en Wall Street. Según destacó Infobae, este optimismo en el mercado de renta variable no se trasladó a las colocaciones a tasa fija, donde los ahorristas se enfrentan a una caída generalizada en los rendimientos. Los recortes en las tasas para depósitos a 30 días oscilaron entre 1 y 12 puntos porcentuales, dependiendo de la entidad financiera .

El nuevo mapa de tasas: cuanto paga cada banco

Según el listado actualizado que releva el Banco Central de la República Argentina (BCRA) , el rendimiento de un depósito de $1.000.000 a 30 días presenta una notable dispersión. A continuación, el detalle de las principales entidades:

Banco de la Nación Argentina: la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubicó en 44%, lo que arroja una devolución de $1.036.164 al cabo de un mes.

Banco Santander: fijó su tasa en 32%, con una devolución de $1.026.301 .

Banco de Galicia y Buenos Aires: propuso una TNA de 37%, lo que significa un saldo final de $1.029.575 .

Banco de la Provincia de Buenos Aires: la tasa se mantuvo en 39%, equivalente a $1.030.904 .

Banco BBVA Argentina: estableció su TNA en un 40%, generando $1.031.575 .

Banco Macro: descendió su tasa a 42%, con un pago estimado de $1.032.877 .

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: replicó la propuesta del Provincia, con un 39% y el mismo monto final.

ICBC (Argentina): manejó una TNA de 40,8%, lo que otorga $1.032.028 .

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: la remuneración fue del 38%, lo que suma $1.030.233 .

Otras entidades como el Banco Comafi figuraron con una TNA de 43% ($1.033.151), el Banco de Comercio con un 44% ($1.036.164) y el Banco de Corrientes con un 40% ($1.031.575). En la franja más baja, el Banco de Formosa fijó su tasa en 30%, con una devolución de $1.024.658. Por su parte, el Banco de la Provincia de Córdoba ubicó su TNA en un 46%, pagando $1.037.493, y el Banco del Chubut se mantuvo en un 40%, con $1.031.575.

Los bancos digitales y las entidades con mayores rendimientos

Como es habitual, las entidades más pequeñas o digitales lideraron los rendimientos. El Banco Bica ofreció un 53% de TNA, por lo que abona $1.043.575, mientras que el Banco CMF conservó la punta con un 54%, que permite recibir $1.044.438 . En el sector de banca digital, Banco Voii igualó la mejor marca con 54% de TNA y el mismo saldo final.

Otros rendimientos destacados fueron los del Banco del Sol , con un 48% ($1.038.822), el Banco Meridian con un 52% ($1.042.712), y Crédito Regional Compañía Financiera , que también mantuvo un 52%. Por último, Reba Compañía Financiera se mostró con una TNA del 50%, devolviendo $1.041.096.

Los recortes más pronunciados de la semana

La comparación con las cifras de una semana atrás exhibió una contracción de rendimientos en casi todos los bancos privados de primera línea. El Banco Macro cayó seis puntos, de 48% a 42%. El Banco Galicia retrocedió de 41% a 37%. El Banco Santander migra de 37% a 32%, y el Banco Credicoop de 42% a 39%.

Entre los recortes más pronunciados se encontró el del Banco Mariva , que pasó de 52% a 40%, una reducción de 12 puntos porcentuales. En contraste, importantes entidades estatales como el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron su TNA invariable, sin cambios de registrador durante la semana, según el registro diario del BCRA.