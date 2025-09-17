El precio de la carne volvió a moverse en Comodoro Rivadavia. Según explicó Rubén, propietario de una carnicería de la ciudad, durante la última semana los incrementos oscilaron entre un 7,5% y un 10%, lo que ya se empieza a reflejar en los hábitos de consumo de los vecinos.

“Esta semana subió la carne, recién estamos trabajando con estos nuevos valores y tanteando cómo reacciona la gente. Obviamente que cuando el precio al gancho aumenta, eso nos obliga a trasladarlo a los mostradores. Es la realidad de nuestro trabajo”, relató.

Ante este panorama, muchos consumidores optan por alternativas más accesibles, como el pollo o la carne picada. “Siempre buscamos por dónde encarar para que la gente venga. Hoy lo más barato es el pollo, entonces tratamos de poner ofertas y elaboramos muchas milanesas, porque es lo que más sale. Eso ayuda a mantener movimiento en el negocio”, señaló.

Rubén explicó que el cambio en el consumo se percibe claramente en la manera en que los clientes hacen sus compras: “Antes venía una familia y se llevaba un kilo o más de milanesas; ahora, si son cuatro, compran cuatro milanesas justas. Lo mismo pasa con la carne picada: si quieren hacer una docena de empanadas, llevan exactamente lo que necesitan, nada más. La gente compra lo que va a usar ese día, ya no se ven esos pedidos grandes de antes”.

Aun así, las promociones siguen siendo un gancho importante para atraer clientes. El carnicero contó que la semana pasada lanzó ofertas con precios promocionales al costo, y eso generó un buen movimiento. “La gente vino y aprovechó. No es que se llenaron de carne para guardar en el freezer, sino que usaron la oportunidad para comer un poco mejor, para llevarse un corte más premium, como un cuadril o un pedazo de aguja. En ese sentido, cuando aparece la chance de acceder a un precio más conveniente, muchos prefieren cambiar calidad antes que cantidad”.

El comerciante también remarcó que la situación económica general atraviesa a todos los hogares y obliga a cuidar cada peso: “La gente se está acomodando, el país pasa por un momento difícil y es entendible que todos cuiden el bolsillo. Algunos cambiaron los cortes habituales por otros más baratos, y otros directamente ajustan la cantidad. Lo importante es que, con esfuerzo, seguimos trabajando y ofreciendo alternativas para que no falte carne en la mesa”.

Con un nuevo incremento en los mostradores, el desafío de las carnicerías es doble: sostener el nivel de ventas y, al mismo tiempo, adaptarse a una clientela que busca precios más bajos, ajusta las porciones y aprovecha las ofertas puntuales. En un contexto de inflación constante, el consumo de carne sigue siendo un termómetro claro de la economía familiar en Comodoro.