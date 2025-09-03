En medio de una inflación persistente y un contexto económico crítico, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) atraviesa una de sus peores etapas desde su implementación.

Cabe recordar que se trata de uno de los indicadores económicos más importantes para millones de trabajadores argentinos. No solo establece el piso salarial legal que deben percibir quienes trabajan en relación de dependencia, sino que también influye en diversos aspectos del sistema de seguridad social y en la economía en general.

Cada vez que el SMVM se ajusta, se generan impactos que van más allá del salario mensual. Este valor sirve como referencia para el cálculo de jubilaciones, pensiones, prestaciones por desempleo y distintos programas sociales. Así, una suba en el salario mínimo puede mejorar directamente los ingresos de un amplio sector de la población y también modificar la forma en que se establecen ciertos beneficios estatales.

No obstante, en la actualidad, la combinación de la devaluación inicial del gobierno de Javier Milei, la falta de consenso en el Consejo del Salario y ajustes nominales por decreto profundizó su deterioro.

De acuerdo con un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), de la CTA de los Trabajadores, el salario mínimo perdió un 30% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y acumula una caída del 32,5% en lo que va de la actual gestión.

Hoy fijado en $322.000, el SMVM representa un valor 43,4% inferior al de noviembre de 2019 y 56,7% más bajo que en noviembre de 2015. Según el estudio, para alcanzar el mismo poder de compra que tenía hace diez años, el salario mínimo debería superar los $740.000 actuales.

Desde diciembre pasado, se realizaron cinco reuniones del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo. Ninguna logró consenso entre empresarios y representantes sindicales. En todos los casos, fue la Secretaría de Trabajo la que definió los incrementos, adoptando en la práctica la propuesta empresarial, sin contemplar mecanismos de recomposición real del ingreso mínimo.

IMPACTO SOBRE EL MERCADO LABORAL Y NIVELES DE POBREZA

La pérdida de valor del salario mínimo también afecta su relación con los salarios formales. En la actualidad, el SMVM equivale a menos del 20% del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado, marcando una brecha que no se observaba desde la crisis de 2001.

Además, la distancia con la línea de pobreza se amplía mes a mes. En julio de 2025, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la Canasta Básica Total, que se ubicó en $1.149.353, una cifra que hace aún más evidente la insuficiencia del SMVM como herramienta de contención social.

