ARCA rematará celulares de primera marca desde $380.000: ¿Cómo participar?

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva subasta pública que genera gran expectativa entre los fanáticos de la tecnología. El próximo 30 de octubre , el organismo rematará un lote de 119 unidades de iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, los modelos más recientes de Apple. El evento se realizará de manera 100% online en colaboración con el Banco Ciudad y ofrece la posibilidad de adquirir estos equipos a precios muy por debajo de su valor de mercado.

Se trata de mercadería que fue decomisada o retenida en distintos operativos aduaneros y que, como parte del calendario oficial de la entidad, se pone a disposición del público. Esta iniciativa busca transformar en ingresos para el Estado los bienes incautados.

Fecha, horarios y precios de la subasta

El remate se llevará a cabo el jueves 30 de octubre , en una jornada de puja virtual que comenzará a las 11:00 y finalizará a las 16:45 . La subasta se gestionará íntegramente a través del sitio web oficial de subastas del Banco Ciudad.

Según informó ARCA, los precios base para los distintos lotes de celulares partirán desde los $380.000 . Es importante destacar que este es un valor inicial y que el precio final dependerá de la competencia entre los oferentes durante la puja.

Aunque se trata de equipos nuevos, se venden en el estado en que se encuentran, sin garantía de funcionamiento ni revisión técnica previa . Por este motivo, se realizó una exhibición presencial los días 20 y 21 de octubre en un depósito de Puerto Iguazú, Misiones, para que los interesados ​​pudieran verificar el estado de los dispositivos antes de ofertar.

Paso a paso: cómo inscribirse y participar del remate

La participación en la subasta está abierta a cualquier persona física o jurídica, pero requiere cumplir con una serie de pasos previos de manera obligatoria. Quienes deseen sumarse al remate tienen los últimos días para completar el proceso de inscripción.

Registro de usuario : El primer paso es registrarse como usuario en el portal de subastas del Banco Ciudad (subastas.bancociudad.com.ar). Quienes ya posean una cuenta pueden omitir este paso. Inscripción a la subasta : Una vez registrado, el interesado debe ingresar a la subasta específica de los iPhones de ARCA y solicitar la habilitación para participar. Depósito de garantía : Para poder ofertar, es indispensable realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote en el que se desea participar. Este monto se reintegra por completo a quienes no resultan ganadores en un plazo de hasta siete días hábiles. Participación en la puja : Cumplidos los pasos anteriores, el usuario quedará habilitado para ingresar a la subasta online el 30 de octubre y realizar sus ofertas dentro del horario establecido.

Costos adicionales y entrega de los equipos

Según aclaró Bae Negocios, es fundamental que los participantes tengan en cuenta que al precio final de adjudicación se le deberá sumar impuestos. Concretamente, se aplicará el 21% de IVA y un 10,5% correspondiente a impuestos internos .

Otro punto clave es que ARCA no realiza envíos de la mercadería. Los ganadores de la subasta deberán retirar los equipos de forma presencial en el depósito aduanero donde se encuentran alojados, una vez que se haya acreditado el pago total del lote adjudicado.