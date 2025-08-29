Con el objetivo de reforzar la transparencia en el sistema financiero y mejorar el control fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció desde el pasado mes de junio de 2025 nuevos límites para movimientos bancarios, tanto en cuentas tradicionales como en billeteras virtuales.

La medida responde a la necesidad de modernizar los controles en línea con el contexto inflacionario y la evolución tecnológica del sistema financiero.

¿QUÉ MONTOS PODÉS MOVER SIN SER REPORTADO POR ARCA?

A partir de la resolución vigente desde junio de este año, las entidades financieras y virtuales están obligadas a informar automáticamente cuando una persona o empresa supera los siguientes montos:

PERSONAS FÍSICAS:

Transferencias o acreditaciones: hasta $50.000.000 por mes.

Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000.

Saldo bancario al cierre de mes: hasta $50.000.000.

Plazos fijos: hasta $100.000.000.

Movimientos en billeteras virtuales: hasta $50.000.000.

Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000.

Compras como consumidor final: hasta $10.000.000.

Pagos: hasta $50.000.000.

Transferencias o acreditaciones: hasta $30.000.000.

Extracciones en efectivo: hasta $10.000.000.

Saldo bancario: hasta $30.000.000.

Plazos fijos: hasta $30.000.000.

Billeteras virtuales: hasta $30.000.000.

Tenencias bursátiles: hasta $30.000.000.

Compras y pagos: hasta $10.000.000 y $30.000.000 respectivamente.

Importante: Estos montos se actualizan cada seis meses según la inflación, pero representan un aumento significativo respecto a los que regían con AFIP. Por ejemplo, el anterior límite para reportar saldos bancarios era de apenas $1.000.000.

¿QUÉ PASA SI SUPERÁS LOS LÍMITES?

En caso de que un movimiento supere los umbrales establecidos, ARCA puede abrir una fiscalización y solicitar documentación respaldatoria, como:

Recibos de sueldo o haberes.

Declaraciones juradas de impuestos.

Comprobantes de transferencias previas.

Facturas de servicios o ventas.

Si no se justifica el origen de los fondos, el organismo puede aplicar sanciones e incluso bloquear temporalmente las cuentas involucradas.

¿CUÁNTAS TRANSFERENCIAS PUEDO RECIBIR POR MES SIN SER INVESTIGADO?

No hay un límite de cantidad, sino de monto total. Una persona física puede recibir hasta $50.000.000 en transferencias por mes calendario sin ser reportada automáticamente, siempre que no existan otros indicios de actividad sospechosa o habitualidad comercial no declarada.

Con información de BAE Negocios, redactada y editada por un periodista de ADNSUR