ARCA: cuál es el monto en dólares que se pueden depositar en una cuenta siendo monotributistas

Al depositar dinero en una cuenta bancaria, especialmente en dólares, es fundamental tener en cuenta las normativas de ARCA, ya que montos elevados pueden ser objeto de revisión si no se justifica su origen. Para evitar controles fiscales, los depósitos deben alinearse con los ingresos declarados por el usuario. La transparencia en las transacciones es clave para garantizar un manejo financiero sin inconvenientes.

SI SOS MONOTRIBUTISTA: CUÁNTOS DÓLARES PODÉS DEPOSITAR EN TU CUENTA

Si bien no hay un monto fijo establecido, los bancos analizan el historial financiero de cada cliente y crean un “perfil” basado en sus ingresos y movimientos habituales. Por ejemplo, alguien que suele comprar U$S 2.000 por mes puede depositar hasta U$S 10.000 sin inconvenientes.

En cambio, si una persona que normalmente adquiere solo U$S 100 intenta hacer el mismo depósito, podría generar alertas. Aspectos clave a considerar:

Límite mensual sin justificación: ARCA permite depósitos de hasta $200.000 mensuales sin necesidad de justificar su origen. Para los depósitos en dólares, se toma como referencia el valor del dólar oficial al momento de la transacción.

Formas de depósito: Los dólares pueden ingresarse en la cuenta a través de cajeros automáticos o en sucursales bancarias. En los cajeros, el proceso es simple: se selecciona la opción de depósito, se elige la cuenta en dólares, se introducen los billetes y se confirma la operación. En las sucursales, es recomendable acudir a la asignada para evitar costos adicionales, presentar el DNI y entregar el efectivo en ventanilla.

Comprobación del origen de los fondos: En caso de ser requerido, es fundamental contar con documentación que respalde la procedencia de los dólares, como facturas emitidas en esa moneda, comprobantes de compra en mercados oficiales, escrituras de venta de bienes, testamentos o certificados de donación.

INDEMNIZACIONES PARA MONOTRIBUTISTAS

La reciente reforma laboral trae consigo modificaciones clave, y uno de los cambios más trascendentes está vinculado a las indemnizaciones. Se implementará un nuevo "fondo de cese laboral" , en el que los trabajadores deberán aportar hasta un 8% de su sueldo. Este sistema reemplaza la indemnización tradicional y funcionará como un mecanismo de respaldo ante eventuales despidos.

Por otro lado, un aspecto relevante a considerar es la exclusión de los aguinaldos y otros pagos semestrales dentro de esta nueva normativa, lo que modifica las condiciones previas en materia de compensaciones laborales.

