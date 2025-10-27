La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los importes que regirán para las jubilaciones, pensiones y asignaciones durante el mes de noviembre de 2025. El organismo aplicó un nuevo aumento del 2,1%, un porcentaje que se desprende del último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con esta actualización, que sigue la fórmula de movilidad vigente, también se modificaron los parámetros que determinan qué beneficiarios podrán cobrar el bono extraordinario el próximo mes.

El refuerzo económico, fijado en $70.000, se mantiene como una política de contención para los sectores más vulnerables del sistema provisional. Sin embargo, la actualización del haber mínimo provoca que no todos los jubilados y pensionados lo perciban de manera completa. El objetivo principal de este bono es compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y garantizar un ingreso total que no quede por debajo de un umbral preestablecido.

Cambia el monto de referencia para el bono de noviembre

De acuerdo con la nueva escala oficializada por ANSES, el haber mínimo jubilatorio pasó de los $326.298,38 que se pagaron en octubre a $333.150,65 en noviembre . Este nuevo piso se convierte en la cifra de referencia clave para el cobro del refuerzo. Solo aquellos jubilados y pensionados que percibieron esa suma como único ingreso podrán acceder al bono total de $70.000 , lo que les permitirá alcanzar un monto combinado de $403.150,65 en el mes.

Según informó Bae Negocios, la mecánica de pago para quienes superan el haber mínimo también quedó definida. Aquellos jubilados que cobren por encima de los $333.150,65 recibirán un bono proporcional decreciente. Este monto será el necesario para que su ingreso final alcance el tope de $403.150,65. Por ejemplo, un jubilado con un haber de $350.000 recibirá un bono de $53.150,65. En consecuencia, todos los beneficiarios que percibieron una suma superior a los $403.150,65 quedarán excluidos del cobro de este refuerzo extraordinario.

El impacto en otras prestaciones del sistema

La actualización del haber mínimo impacto de manera directa y automática en otras prestaciones que dependen de esta cifra de referencia. Con el incremento del 2,1%, los montos para noviembre quedaron de la siguiente manera: