ANSES relanzó nuevos créditos para jubilados y AUH de hasta $50.000.000: cómo solicitarlos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder nuevamente a préstamos personales mediante bancos públicos. La medida busca facilitar el financiamiento para gastos personales, mejoras en el hogar o situaciones imprevistas.

Los créditos no son otorgados directamente por ANSES , sino que se gestionan a través de entidades financieras con convenio con el organismo previsional. Entre los bancos habilitados se encuentran Banco Nación y Banco Provincia, que ofrecen líneas adaptadas a los distintos perfiles de beneficiarios.

En 2025, la AUH permite acceder a préstamos de hasta $50.000.000, mientras que los jubilados y pensionados pueden solicitar montos acordes a su capacidad de pago y antigüedad en el sistema. Los montos, plazos y tasas de interés se establecen según la evaluación del banco y los ingresos del solicitante.

Banco Provincia ofrece créditos de hasta $2.500.000, con gestión 100% online. Una vez aprobada la solicitud, el dinero se acredita en la cuenta sueldo o AUH en un plazo máximo de 48 horas.

El procedimiento para tramitar los créditos es sencillo y se realiza desde la computadora o el celular. El primer paso consiste en ingresar al home banking con usuario y clave. Luego, el solicitante debe seleccionar la opción “Préstamos” y utilizar el simulador para calcular el monto, el plazo y la cuota mensual que le resulte más conveniente. Finalmente, se confirma la solicitud y se espera la acreditación del dinero en la cuenta.

Según informaron desde ANSES, los préstamos son exclusivos para beneficiarios que perciben las prestaciones a través del organismo y deben cumplir con los requisitos de cada banco, incluyendo antigüedad en la cuenta y solvencia crediticia. La iniciativa se presenta como una alternativa para organizar gastos imprevistos sin recurrir a préstamos informales o financieras externas.

Además, el organismo prevé un extra adicional para ciertos grupos de beneficiarios que accedan al crédito, aunque los detalles específicos se dan al momento de la solicitud según cada entidad bancaria. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia de ANSES de ofrecer opciones de financiamiento accesibles a sus afiliados, complementando los programas habituales de pago de prestaciones y asignaciones.

Las autoridades recomendaron a los solicitantes verificar los requisitos en la página oficial de ANSES o directamente en los portales de los bancos antes de iniciar el trámite. Asimismo, recordaron que toda la gestión es digital, por lo que no requiere presentarse en sucursales para su aprobación ni para la acreditación del dinero.