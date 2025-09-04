ANSES pagará casi $550.000 por única vez: a quiénes alcanzará y cómo se podrá obtener

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre se acreditará un pago extraordinario de más de medio millón de pesos a un conjunto específico de titulares.

La medida generó expectativas entre beneficiarios, aunque el organismo aclaró que se trata de un caso excepcional. Solo accederán quienes estén inscriptos en cuatro planes al mismo tiempo, algo que ocurre en un número limitado de hogares . Además, el refuerzo será acreditado por única vez y no formará parte de los aumentos regulares que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria.

El monto final, que llega a $547.288, se trata de la suma que se alcanza al reunir distintos programas sociales vigentes.

Cómo se conforma el pago de $547.288

El ingreso extraordinario resulta de la acumulación de cuatro beneficios. El primero es la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, que en septiembre llega a $374.444 . A esto se suma la Tarjeta Alimentar para familias con un hijo, con un valor mensual de $52.250 . El tercer programa es el Complemento de Leche del Plan 1000 Días, que aporta $42.594. Finalmente, se agrega el plan Volver al Trabajo —ex Potenciar Trabajo— que otorga $78.000.

La combinación de estos cuatro beneficios genera un pago total de $547.288, que será percibido en una sola liquidación. Desde ANSES explicaron que quienes no formen parte de todos los programas no alcanzarán ese monto, ya que cada prestación se cobra de manera individual.

Los montos de AUH y AUE en septiembre

Además de este caso puntual, ANSES confirmó que en septiembre se aplicará un aumento del 1,9% en las asignaciones sociales. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó a $115.087, aunque con la retención del 20% el cobro directo será de $92.070.

La AUH con discapacidad quedó en $374.444, con un pago inmediato de $299.795, quedando el resto disponible al presentar la libreta. En tanto, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) se fijó en $115.087, con la acreditación del 80% si no se entrega la libreta AUH.

Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

El programa de la Tarjeta Alimentar, que busca garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos, mantendrá en septiembre los siguientes montos: $52.250 para familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad, $81.936 para familias con dos hijos, y $108.062 para quienes tengan tres o más hijos.

A diferencia de otras prestaciones de ANSES, la Tarjeta Alimentar no se actualiza por la Ley de Movilidad Jubilatoria ni de manera mensual automática, sino que depende de las decisiones del Ministerio de Capital Humano.

Un pago extraordinario y limitado

El desembolso de $547.288 representa un alivio económico para los hogares que cumplen con todas las condiciones, en un contexto donde la crisis económica impacta con mayor fuerza en los sectores vulnerables. Sin embargo, ANSES remarcó que no se trata de un bono general, sino de un cruce excepcional de beneficios que solo alcanzará a un grupo acotado de titulares.