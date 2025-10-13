ANSES paga hasta $66.000 extra a estudiantes: quiénes lo reciben en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos para el mes de octubre de 2025 y miles de estudiantes de todo el país se preparan para recibir el desembolso de las Becas Progresar. Este programa, que funciona como un pilar fundamental de apoyo para la continuidad y finalización de los estudios, distribuirá los haberes a partir de la segunda semana del mes, con un cronograma diseñado para ser ordenado y eficiente, basado en el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Desde el organismo previsional recordaron que, además de los pagos mensuales, continúa abierta la inscripción para la línea Progresar Trabajo, una oportunidad clave para jóvenes que buscan formarse profesionalmente y mejorar sus condiciones de empleabilidad. Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos todavía pueden postularse para acceder a este beneficio.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El acceso al programa Progresar está sujeto a una serie de requisitos que varían según la línea de beca a la que se aspire. El denominador común es ser argentino nativo, naturalizado o residente legal con un mínimo de dos años en el país.

Nivel Obligatorio : Esta línea está pensada para jóvenes de entre 16 y 24 años que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios. Un requisito económico clave es que los ingresos del grupo familiar del solicitante no excedan los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se exige la condición de alumno regular y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

: Esta línea está pensada para jóvenes de entre 16 y 24 años que deseen finalizar sus estudios primarios o secundarios. Un requisito económico clave es que los ingresos del grupo familiar del solicitante no excedan los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, se exige la condición de alumno regular y el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio. Nivel Superior : Dirigida a estudiantes de carreras universitarias o terciarias, esta categoría abarca a jóvenes de entre 17 y 24 años para los ingresantes, y extiende el límite hasta los 30 años para aquellos que ya se encuentran en etapas avanzadas de su formación. Una excepción importante es la carrera de Enfermería, para la cual no existe un tope de edad. Los aspirantes deben presentar su título secundario, no adeudar materias y estar inscriptos en una institución educativa reconocida oficialmente.

: Dirigida a estudiantes de carreras universitarias o terciarias, esta categoría abarca a jóvenes de entre 17 y 24 años para los ingresantes, y extiende el límite hasta los 30 años para aquellos que ya se encuentran en etapas avanzadas de su formación. Una excepción importante es la carrera de Enfermería, para la cual no existe un tope de edad. Los aspirantes deben presentar su título secundario, no adeudar materias y estar inscriptos en una institución educativa reconocida oficialmente. Progresar Trabajo : Orientada a la formación profesional, esta línea está disponible para jóvenes de 18 a 24 años. El rango de edad se amplía hasta los 40 años para aquellas personas que no poseen un empleo formal registrado, buscando así promover su inserción en el mercado laboral.

Montos actualizados y adicionales en octubre 2025

ANSES confirmó los valores que se liquidarán durante el mes de octubre, los cuales varían según el nivel educativo del beneficiario. La estructura de pagos es la siguiente:

Nivel Obligatorio y Progresar Trabajo : Los beneficiarios de estas líneas percibirán un monto de $28.000, que corresponde al 80% del total de la beca.

: Los beneficiarios de estas líneas percibirán un monto de $28.000, que corresponde al 80% del total de la beca. Nivel Superior: Los estudiantes de primer año de carreras universitarias o terciarias recibirán $28.000, mientras que aquellos que cursan a partir del segundo año en adelante cobrarán una suma mayor, establecida en $35.000.

Adicionalmente, un grupo de estudiantes recibirá pagos extra. Quienes demostraron el cumplimiento de todos los requisitos académicos durante el ciclo lectivo 2024, accederán al 20% que el organismo retuvo mensualmente el año pasado. Para aquellos que se inscribieron en la convocatoria de marzo, este adicional representa una suma de $66.000. Por otro lado, los que completaron su inscripción en septiembre percibirán un extra de $42.000.

Cómo consultar la fecha y lugar de cobro

Para despejar cualquier duda y confirmar el cobro de la beca en octubre, los estudiantes disponen de dos canales digitales oficiales. La consulta es personal y sencilla:

Mi ANSES: A través del sitio web oficial o la aplicación móvil, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma, se debe seleccionar la sección “Mis cobros” para ver el detalle de la liquidación. Mi Argentina: Ingresando a la aplicación o al portal web con los datos personales, también se puede verificar el estado del beneficio.

Cronograma completo de cobro de octubre

Los pagos de las Becas Progresar se efectuarán en las fechas designadas según la terminación del DNI de cada titular:

Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Martes 14 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

