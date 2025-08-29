ANSES lanzó descuentos de hasta un 20% para jubilados: cómo acceder y a partir de cuándo

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de descuentos destinado a jubilados y pensionados con el objetivo de fortalecer su poder adquisitivo en un contexto de fuerte presión inflacionaria.

Se trata del programa “Beneficios ANSES”, impulsado por el Ministerio de Capital Humano y la Administración Nacional de la Seguridad Social, que comenzará a regir desde septiembre y que alcanzará a más de 7 millones de personas en todo el país.

La medida contempla un reintegro base del 10% en las compras realizadas en las principales cadenas de supermercados, sin tope de devolución. Según se detalló, algunos comercios ampliarán el alcance de la promoción hasta el 20% en rubros seleccionados, principalmente perfumería y limpieza. La iniciativa busca garantizar un alivio concreto en la economía cotidiana de los jubilados, uno de los sectores más afectados por la suba de precios en alimentos y productos básicos.

Uno de los aspectos destacados del programa es el convenio firmado con el Banco Nación, que permitirá a los jubilados y pensionados que perciban sus haberes en esa entidad acceder a dos beneficios adicionales. Por un lado, se implementará un reintegro extra del 5% para las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de la billetera virtual BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000. Esto significa que, combinando los beneficios, en algunos casos los descuentos podrán llegar al 25% en supermercados adheridos.

Además, el Banco Nación anunció que remunerará diariamente el saldo en cuenta de los jubilados, aplicando una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre montos de hasta $500.000. De esta manera, los beneficiarios podrán obtener un rendimiento adicional sobre sus depósitos, lo que representa una innovación en materia de inclusión financiera para este sector.

En cuanto al detalle de los supermercados adheridos, se informó que Disco, Jumbo y Vea ofrecerán un 10% de descuento en todos los rubros y un 20% en perfumería y limpieza, sin tope de reintegro. Coto y La Anónima también aplicarán un 10% general sin tope , mientras que Josimar se sumará con un 15% en todos los rubros , igualmente sin límite de reintegro. Carrefour, en cambio, tendrá un 10% de descuento en todas las compras con un tope de $35.000.

Cabe señalar que los descuentos no serán acumulables con otras promociones vigentes y estarán excluidos determinados productos, como carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas. El Gobierno aclaró que las condiciones específicas podrán variar según la cadena, aunque la idea central es ofrecer un beneficio uniforme que impacte directamente en el bolsillo de los jubilados.

Desde la ANSES remarcaron que la implementación del programa “Beneficios ANSES” se enmarca en una política más amplia de asistencia social para mitigar los efectos de la inflación en los sectores más vulnerables. En ese sentido, destacaron que el nuevo esquema apunta no solo a reducir gastos de consumo básico, sino también a favorecer el acceso a servicios financieros más ventajosos, como los rendimientos sobre saldos en cuenta.