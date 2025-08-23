ANSES lanzó créditos de hasta $1.350.000: cómo acceder y quiénes pueden solicitarlos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una nueva línea de créditos personales destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF).

Se trata de una medida que busca brindar un alivio financiero a las familias que perciben estas prestaciones, con montos que van desde los $100.000 hasta los $1.350.000.

El anuncio se dio a conocer en los últimos días de julio, junto con el incremento del 1,62% de cada prestación y la publicación del calendario de pagos de agosto. En paralelo, los jubilados y pensionados ya cuentan con préstamos similares a través del Banco Nación, con un esquema que permite financiar gastos imprevistos, mejoras en el hogar o proyectos personales.

En el caso de la AUH y la SUAF, la medida busca llegar a un sector más amplio, con condiciones específicas y la posibilidad de realizar todo el trámite de forma digital, lo que simplifica el acceso y evita trámites presenciales.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Quiénes pueden acceder

Los préstamos están disponibles para beneficiarios de AUH y SUAF que perciban sus haberes en el Banco Nación o el Banco Provincia . Además, deben cumplir con ciertos requisitos:

Tener más de 18 años y residencia en Argentina.

Contar con cuenta bancaria activa, CUIL y clave digital en funcionamiento.

Mantener un historial crediticio favorable.

Percibir ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio de 2025.

Este filtro busca asegurar que los créditos se destinen a quienes se encuentren en condiciones de afrontar la devolución sin comprometer su economía familiar.

Cómo consultar desde Chubut el Historia Laboral en ANSES y verificar si tenés los aportes en condiciones

Montos, plazos y condiciones

Los préstamos ofrecen un monto mínimo de $100.000 y un máximo de $1.350.000, con plazos de devolución que van desde los 12 hasta los 72 meses. La tasa nominal anual (TNA) se fijó en 79%, mientras que el costo financiero total efectivo anual (CFTEA) alcanza el 114,92%.

Una de las características destacadas es que las cuotas son fijas durante toda la vigencia del crédito, lo que permite prever con claridad el gasto mensual. No obstante, especialistas advierten que en los plazos más largos los intereses acumulados pueden volverse significativos, por lo que recomiendan evaluar la necesidad concreta antes de optar por la financiación máxima.

Cómo se solicita

El trámite se realiza de forma 100% digital a través del homebanking del Banco Nación o del Banco Provincia. Los pasos son los siguientes:

ANSES confirmó un cambio en el pago para jubilados, pensionados y AUH en septiembre de 2025

Ingresar a la web oficial del banco correspondiente. Seleccionar la opción “Créditos para beneficiarios de ANSES”. Iniciar sesión con usuario y clave digital. Indicar el tipo de beneficio (AUH o SUAF). Elegir el monto y el plazo de devolución. Confirmar la solicitud.

Una vez aprobado, el monto se acredita en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Un alivio en medio de la inflación

La posibilidad de acceder a un crédito con acreditación rápida representa un recurso importante para muchas familias que enfrentan gastos imprevistos o buscan financiar proyectos personales. Sin embargo, el contexto inflacionario y las tasas de interés vigentes obligan a tomar decisiones con cautela.

Desde ANSES remarcaron que la herramienta no es obligatoria, sino una opción para quienes necesitan liquidez inmediata y cumplen con los requisitos. En tanto, organizaciones de defensa del consumidor alertaron sobre la importancia de leer con atención las condiciones y calcular el impacto de la cuota sobre el presupuesto familiar.