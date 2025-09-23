En un anuncio clave para millones de hogares en todo el país, ANSES confirmó el esquema de pagos para el sistema de Asignación Universal por Hijo (AUH) y sus programas complementarios para el mes de octubre de 2025. Las cifras actualizadas buscan reforzar el poder de compra y garantizar la cobertura de necesidades básicas en los sectores más vulnerables, con un foco especial en la niñez y la primera infancia.

Asignación Universal por Hijo (AUH): el detalle de los montos

Para octubre de 2025, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se fijó en $117.250,96 por cada menor. Es importante recordar que ANSES aplica una retención del 20% de forma mensual, un monto que se acumula y se liquida anualmente tras la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar del niño o adolescente.

De esta manera, el monto que las familias percibirán en sus cuentas cada mes será de $93.800,77 por hijo. El 20% retenido, que asciende a $23.450,19, funcionará como un ahorro que se acreditará en un único pago anual.

En lo que respecta a la AUH por discapacidad, la prestación total se eleva a $402.831,11. El pago mensual directo para estas familias será de $322.264,88, quedando el porcentaje restante sujeto a la presentación de la documentación requerida.

Tarjeta Alimentar: refuerzo para la canasta básica

El Ministerio de Capital Humano ratificó la continuidad de la Prestación Alimentar, una política social fundamental para asegurar el acceso a los alimentos. Este beneficio no requiere de trámites adicionales, ya que su acreditación es automática en la misma fecha y cuenta bancaria donde se deposita la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE). Los montos para octubre de 2025 se mantienen estables respecto a meses anteriores y se estructuran de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo de hasta 14 años.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche: un apoyo clave para la primera infancia

Sumado a los beneficios anteriores, el Plan 1000 Días continúa con el Complemento Leche, un apoyo económico destinado a fortalecer la nutrición durante el embarazo y los primeros tres años de vida. Para octubre, el valor de este complemento será de $44.230. Se deposita de forma automática y está dirigido a:

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad.

Ingreso total por familia: ¿cuánto se cobra en octubre?

La combinación de estas tres prestaciones permite componer un ingreso mensual significativo para los hogares. A continuación, se detallan los montos totales que percibirán las familias según su conformación:

Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77 total.

Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54 total.

Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31 total.

En los casos donde uno de los hijos sea menor de 3 años o la titular esté cursando un embarazo, se debe sumar el Complemento Leche de $44.230. Por ejemplo, una familia con tres hijos, incluyendo un menor de 3 años, alcanzará un ingreso mensual de $433.694,31 en octubre.

La acreditación de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche es automática para quienes cumplan con los requisitos de edad de los hijos o la condición de embarazo, sin necesidad de realizar ninguna gestión ante ANSES.

Con información de A24, redactado y editado por un periodista de ADNSUR