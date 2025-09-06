ANSES dará un beneficio exclusivo para jubilados y se suma al bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que septiembre llegó con un alivio extra para los jubilados y pensionados de todo el país.

Además del aumento por movilidad y un bono de refuerzo que se pagará a los haberes más bajos, se suman beneficios exclusivos.

Según lo dispuesto por el Decreto 274/2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan de manera mensual en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses. Para este mes, el incremento establecido es del 1,9%, lo que lleva la jubilación mínima de $314.243 a $320.213, mientras que la jubilación máxima ascenderá de $2.114.561 a $2.154.737.

Un bono de $70.000 para los que menos ganan

El beneficio más relevante se destina a los jubilados y pensionados que perciben la mínima. A ellos se les otorgará un bono extraordinario de $70.000, que, sumado al incremento de $6.000 por movilidad, dejará un haber total de $390.213 en septiembre. De esta manera, el Gobierno nacional busca mitigar el impacto de la inflación sobre los sectores más vulnerables del sistema previsional.

En cambio, los jubilados cuyos ingresos superen ese monto recibirán un refuerzo proporcional, hasta alcanzar los $390.213. Aquellos beneficiarios que ya perciban haberes por encima de ese nivel quedarán excluidos del pago extraordinario.

Beneficios en supermercados para quienes cobren en el Banco Nación

Otro punto destacado del anuncio tiene que ver con un acuerdo entre ANSES y el Banco Nación. Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de esta entidad financiera accederán a reintegros especiales en compras de supermercado.

En concreto, quienes abonen con tarjetas de débito o crédito del BNA, o a través de pagos con QR, recibirán un reintegro adicional del 5% en sus consumos. El tope mensual establecido será de $20.000. La medida alcanza a las principales cadenas del país: Carrefour, ChangoMas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

El Banco Nación también confirmó que remunerará diariamente los saldos en cuenta de hasta $500.000, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32%, lo que representa un incentivo adicional al ahorro en un contexto de alta inflación.

Un alivio en medio de la crisis

La combinación de aumento por movilidad, bono extraordinario y beneficios en supermercados constituye una política de refuerzo de ingresos que apunta a sostener el poder adquisitivo de los jubilados frente a la suba de precios. Desde ANSES remarcaron que estas medidas se suman al calendario habitual de pagos, que comenzó a regir desde principios de septiembre.