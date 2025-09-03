ANSES confirmó un nuevo aumento en la Asignación Universal por Hijo: de cuánto será y a partir de cuándo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que, desde el 1° de septiembre, regirá un nuevo aumento en las asignaciones familiares y universales que alcanza a millones de beneficiarios en todo el país.

La actualización se da en el marco del Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece ajustes mensuales según el índice inflacionario registrado dos meses antes.

En esta oportunidad, el incremento será del 1,9%, correspondiente a la inflación de julio, y afectará tanto a jubilados como a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo . También impactará en los montos de la AUH y de la AUE, que perciben familias en situación de vulnerabilidad.

Nuevos montos de la AUH y AUE

Con el ajuste, la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $115.087 por cada hijo. Sin embargo, ANSES retiene un 20% hasta la presentación de la libreta de escolaridad y controles de salud, por lo que el pago directo mensual será de $92.070.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto ascenderá a $374.444, con un pago inmediato de $299.795 tras la retención. Una vez presentada la libreta, las familias podrán acceder al total acumulado retenido durante el año.

La Asignación Universal por Embarazo también subirá a $115.087, aunque el pago mensual será del 80% ($92.070) hasta completar los requisitos que habilitan la liquidación final.

Tarjeta Alimentar

Además de la AUH y AUE, las familias beneficiarias reciben la Tarjeta Alimentar, un complemento destinado a garantizar la compra de productos básicos de la canasta alimentaria.

A diferencia de otras prestaciones, la Tarjeta Alimentar no se ajusta mes a mes y en septiembre mantendrá los mismos valores vigentes:

Familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio es automático para titulares de AUH y AUE, sin necesidad de gestión previa.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Otra de las asistencias vigentes es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años . Su objetivo es garantizar una adecuada alimentación y acompañar el desarrollo saludable de los más pequeños.

En septiembre, este beneficio subirá levemente , pasando de $42.594 a $42.711. El monto se acredita en la misma cuenta donde se cobra la asignación y no requiere inscripción adicional, ya que ANSES lo otorga mediante un cruce de datos con el Ministerio de Capital Humano.

Impacto en los beneficiarios

Con estos incrementos, la ANSES busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de inflación que golpea con fuerza los ingresos familiares. Aunque el porcentaje de aumento es menor al de meses anteriores, se enmarca en la política de actualizaciones mensuales implementada en 2024 y que seguirá vigente durante todo el 2025.