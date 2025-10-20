ANSES abona un pago clave de $85.000 en la antesala electoral: quiénes lo cobran y cómo

En la antesala de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre , el Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), continúa con la liquidación de un importante refuerzo económico. Se trata de la Ayuda Escolar Anual , un bono de $85.000 que busca aliviar la carga financiera que representa el inicio del ciclo lectivo para millones de familias en todo el país.

Este beneficio está dirigido específicamente a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF) , dos de los programas de contención social más relevantes del organismo previsional. La medida tiene como finalidad principal garantizar que los niños y adolescentes en edad escolar cuenten con los recursos necesarios para su educación, como útiles, uniformes y otros materiales indispensables.

Es importante aclarar que, si bien este bono se paga de forma masiva y automática durante el mes de marzo, coincidiendo con el comienzo de las clases, el período para solicitarlo se extiende durante todo el año. Por lo tanto, aquellas familias que cumplieron con los requisitos y no recibieron el dinero, todavía están a tiempo de realizar el trámite correspondiente para acceder al beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al bono de $85.000?

La Ayuda Escolar Anual es un derecho que le corresponde a un universo amplio de beneficiarios, pero que exige el cumplimiento de ciertas condiciones. El pago se efectúa por cada hijo en edad escolar, desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Uno de los puntos clave es que no existe límite de edad para los hijos con discapacidad que reciben este apoyo.

Los requisitos para ser beneficiario son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) .

Los hijos deben asistir a establecimientos educativos incorporados a la enseñanza oficial, ya sea de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, deben asistir a establecimientos de enseñanza especial, públicos o privados, o recibir apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o centros de rehabilitación.

Además, para los titulares del SUAF, los ingresos del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes establecidos por ANSES, que se actualizan periódicamente.

Un trámite sencillo para garantizar el cobro.

El requisito fundamental para que ANSES liquide la Ayuda Escolar Anual es la presentación del Certificado de Escolaridad . Este documento funciona como un comprobante de que el niño o adolescente asiste regularmente a clases. La fecha límite para presentar este formulario es el 31 de diciembre de cada año .

Aquellos que realizaron el trámite en tiempo y forma, y ​​tenían sus datos actualizados en el sistema de ANSES, recibieron el pago de manera automática en la misma cuenta bancaria donde cobraron su asignación mensual. Sin embargo, quienes no completen la gestión o lo hicieron fuera de término, pueden experimentar demoras en la acreditación del monto, que podrían tardar hasta 60 días después de la validación del certificado.

El procedimiento para presentar el certificado es ágil y se puede realizar tanto de manera virtual como presencial:

Descargar el formulario: El primer paso es obtener el formulario PS 2.68 "Acreditación de Escolaridad" . Este se puede descargar directamente desde el sitio web oficial de ANSES, en la sección "Mi ANSES", o se puede retirar en cualquier oficina del organismo. Completar en la escuela: Una vez con el formulario, es necesario llevar a la institución educativa donde asiste el menor para que las autoridades lo completen con los datos requeridos y lo firmen. Presentación en ANSES: Con el formulario ya cumplimentado, el titular puede presentarlo en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo, o bien, subir una foto nítida del documento a través de la plataforma "Mi ANSES" desde una computadora o celular.

Una medida de apoyo en un contexto complejo

En un escenario económico desafiante, este tipo de prestaciones sociales resultan fundamentales para el sostenimiento de millones de hogares argentinos. La Ayuda Escolar Anual no solo representa un alivio para el bolsillo de las familias, sino que también funciona como un incentivo para asegurar la permanencia de los chicos en el sistema educativo.