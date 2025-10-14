Tras la difusión del dato de inflación de septiembre, que el INDEC ubicó en 2,1%, el Gobierno nacional confirmó el porcentaje de aumento que recibirán en noviembre los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este ajuste mensual responde a la fórmula de movilidad establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que ató la actualización de los haberes a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. De esta manera, el dato de septiembre impacta directamente en los cobros del anteúltimo mes del año.

El incremento, que se aplicará de forma automática, llevará la jubilación mínima a $333.150,65, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $119.713,83.

Adicionalmente, se espera la confirmación del bono de refuerzo de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Aunque este extra es una medida discrecional del Ejecutivo, se mantuvo de forma ininterrumpida en los últimos meses. De confirmarse, el ingreso total para un jubilado que percibe la mínima será de $403.150,65 en noviembre.

Jubilaciones y pensiones: los nuevos montos de noviembre

Con la aplicación del 2,1% de aumento, el esquema de haberes previsionales quedará conformado de la siguiente manera a partir del próximo mes, sin contar el bono de refuerzo:

Jubilación mínima: Se establecerá en $333.150,65.

Jubilación máxima: Ascenderá a $2.241.788,48.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Siendo el 80% de la mínima, quedará en $266.520,51.

Pensiones No Contributivas (PNC): Equivalente al 70% de la mínima, se ubicará en $233.251,24.

Prestación Básica Universal (PBU): Este componente del haber jubilatorio se fijará en $152.401,22.

Respecto al bono de refuerzo, es importante señalar que su monto permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, lo que implica una pérdida de su poder de compra frente a la inflación acumulada. La confirmación oficial sobre su pago en noviembre se espera para los días previos al inicio del calendario de pagos.

AUH y Asignaciones Familiares: cuánto se cobrará en noviembre

La nueva fórmula de movilidad también impacta directamente en las asignaciones que paga la ANSES. Los montos actualizados para noviembre son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): El valor bruto subirá a $119.713,83. De este total, ANSES retiene mensualmente el 20% ($23.942,76), por lo que el monto neto que recibirán los beneficiarios en su cuenta será de $95.771,07. El acumulado retenido se abona al año siguiente tras la presentación de la Libreta AUH.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): El monto se equipara al de la AUH, quedando en $119.713,83.

Asignación por Hijo (Sistema SUAF): Para los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo de ingresos, la asignación se fijará en $59.862,25.

El impacto de la nueva movilidad

El sistema de actualización mensual de haberes, vigente desde marzo, busca que las prestaciones no pierdan poder adquisitivo de manera tan pronunciada como ocurría con la fórmula trimestral anterior. Sin embargo, el rezago de dos meses entre el dato de inflación y su aplicación en el haber sigue generando un desfasaje que afecta el bolsillo de los beneficiarios. La evolución del bono de refuerzo y la posibilidad de su actualización continúan siendo un tema central en la discusión sobre los ingresos del sector pasivo, que representa a uno de los segmentos más vulnerables de la población.