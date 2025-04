Altos costos, menos ventas y el declive del petróleo: ¿por qué cierran negocios, pero hay pocos locales vacíos en Comodoro?

Durante 2024, más de 400 negocios de Comodoro cerraron sus puertas. Aunque aún no hay estadísticas oficiales, la crisis económica y la caída del consumo profundizan la tendencia durante este año.

Sin embargo, la cantidad de locales vacíos no refleja una situación tan crítica debido a que rápidamente se pone en marcha un nuevo emprendimiento. El problema, explican desde la Cámara de Comercio, es que muchos no logran mantenerse durante un largo período de tiempo.

“Los comercios no alcanzan a consolidarse porque la estructura de costos, en muchos casos, es más alta que cualquier previsión de ingresos. Entonces, cuando tú haces un flujo, lo que suele darte es que estás con una tendencia negativa a la baja. Hay un decrecimiento del nivel de actividad y un crecimiento de los costos fijos asociados, especialmente en alquileres y servicios”, detalla Sebastián Aguirre, presidente de la Cámara de Comercio local.

Esa situación hace que los comerciantes busquen funcionar con la estructura más pequeña posible, en muchos casos reduciendo personal.

"Estamos en desventaja con ciertos sectores de la Argentina, con el famoso plus por zona que nos perjudica enormemente a la hora de la competitividad", agrega Aguirre.

El declive de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge también impacta en el nivel de actividad, con la salida de operadoras y el despido de trabajadores.

El presidente de la Cámara de Comercio afirma que, si esa tendencia se profundiza, se puede dar un fenómeno de apertura de negocios como kioscos, locales de ropa y emprendimientos gastronómicos de personas que buscan invertir el dinero de sus indemnizaciones.

“Vamos a ver rotación, fondos de comercio que se venden y que se vuelven a abrir en cuestión de un lapso muy corto de tiempo. Vamos a ver comercios que abrieron y estuvieron muy poco tiempo, no alcanzaron la posibilidad, se cerraron y vendrá alguien detrás. Si me preguntás cómo va a venir hacia el futuro, no puedo ser demasiado optimista”

De cara a los desafíos que vienen, sostiene que quienes tengan planificado realizar una inversión deben ser “muy cautos y precavidos a la hora de desarrollar un modelo de negocio”.

A pesar de esos señalamientos, Aguirre afirma que hay oportunidades: “Debemos sentarnos a ver qué futuro queremos para Comodoro y en qué condiciones. Hay muchas cuestiones que en mi caso como comodorense veo que son muy interesantes y que creo que es un punto bisagra, es un punto de inflexión en lo que respecta al destino de la ciudad. Creo que es un muy buen momento como para reconfigurar Comodoro”.