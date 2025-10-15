Alquileres sin freno en Chubut: “Se aplica la ley de la selva, los aumentos no siguen ningún índice oficial”

Pamela Demes, del Sindicato de Inquilinos de Chubut, advirtió que los precios de los alquileres siguen subiendo por encima de lo que refleja la medición inflacionaria. “Hay actualizaciones que llegan al 90% anual y en muchos casos no hay contratos formales”, cuestionó.

Mientras el INDEC informó que el rubro Vivienda registró en la Patagonia una suba del 3,7% durante septiembre -casi el doble del índice general-, desde el Sindicato de Inquilinos de Chubut alertaron que los precios de los alquileres en la provincia “no bajaron en ningún caso” y que hoy prevalece “la ley de la selva”, con aumentos definidos sin control y en muchos casos sin contratos escritos.

Pamela Demes, referente del gremio, explicó en diálogo con Actualidad 2.0 que la realidad del sector no refleja la aparente moderación que muestran los índices oficiales.

“Que la inflación no suba no significa que los alquileres bajen. En Chubut no hubo reducción de precios; al contrario, se mantuvieron o aumentaron. Hay aumentos subterráneos, desde los impuestos inmobiliarios hasta los servicios dolarizados, que impactan directamente sobre los valores de las viviendas”, afirmó.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Desfasaje entre salarios y alquileres

La dirigente señaló que, tras la derogación de la Ley de Alquileres, el panorama se desreguló completamente:

“Hoy cada propietario o inmobiliaria usa el índice que quiere, o directamente ninguno. Hay actualizaciones cada dos, tres o seis meses, con subas del 40% por semestre. En la práctica, eso equivale a casi un 90% anual. Es la ley de la selva: alquilás si podés”, sostuvo.

Demes cuestionó además la distancia entre los índices oficiales y la realidad económica regional:

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

“El ICL (Índice de Contratos de Locación) toma como referencia los salarios de empleados estatales nacionales, que están por encima de los provinciales. Eso genera un desfasaje enorme. Y el IPC mide sólo un conjunto limitado de productos, que no representa lo que realmente pagamos mes a mes”, explicó.

Según indicó, el sindicato trabaja junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y con ATE-INDEC en un relevamiento propio que permita reflejar “la realidad de los inquilinos patagónicos”, con particularidades que no se observan en otras regiones del país.

Incertidumbre laboral y consultas al sindicato

La situación, advirtió, se agrava por el contexto laboral:

“Comodoro Rivadavia quedó devastada por el cierre de contratistas petroleras y la pérdida de fuentes de trabajo. Muchas familias sobreviven con changas o ferias. Sin ingresos estables, la angustia por no poder pagar el alquiler es enorme”, describió.

Robo millonario en un barrio cerrado de la Patagonia: los ladrones se llevaron efectivo, joyas y objetos de valor

En ese marco, el Sindicato de Inquilinos de Chubut recibe cada semana más consultas de familias que no pueden afrontar los pagos. “Nos preguntan qué va a pasar judicialmente si no pagan, o dónde van a vivir. No hay políticas de contención ni de vivienda que acompañen esta crisis”, lamentó Demes.